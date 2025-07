Maxi appalto di radiologia in Asfo tra ricorsi e ritardi: proteste del Comitato

Battaglie legali, ritardi ripartenze. La questione della radiologia negli ospedali del Friuli occidentale, con il maxi appalato bandito da Asfo e aggiudicato dalla Fora di Parma (dopo ricordi al Tar e al Consiglio di Stato) pare non avere finire. L’ esternalizzazione, per buona parte dei servizi, si è resa necessaria per la difficoltà nel reperimento dei radiologi, nell’intento di comprimere le liste d’attesa. I tempi per l’avvio, previsti a giugno, però sono slittati ancora. A dare battaglia, per modi e tempi, il Comitato Salute Pubblica Bene Comune.

A fianco del comitato anche i consiglierei regionali Honsell Capozzi e Conficoni

Acque agitate anche a San Vito al Tagliamento l’Associazione In Buona Salute San Vito continua a premere per la riapertura del Punto nascita e il potenziamento della sanità territoriale e sta organizzando una catena umana di protesta all’esterno dell’ospedale sanvitese.