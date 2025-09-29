Nuovo ospedale di Pordenone, primi ingressi il 29 novembre

GUARDA IL VIDEO La data dell’entrata in funzione dell’ospedale di Pordenone si avvicina, e ora c’è una data: il 29 novembre. Inaugurata a dicembre 2024, la struttura di via Monterale è stata l centro di un acceso dibattito politico, sfociato nelle parole del ministro Luca Ciriani, che chiede un’accelerazione sui lavori, innescando una crisi politica regionale poi faticosamente rientrata. Oggi c’è stato un incontro tra la direzione di Asfo e l’impresa costruttrice del nuovo Ospedale e la Direzione lavori, per fare il punto sull’avanzamento dei collaudi ed avere una data certa nella quale ASFO entrerà in possesso dell’edificio e potrà di conseguenza programmarne l’utilizzo con il progressivo trasferimento dei reparti. Tutti gli intervenuti hanno ritenuto che la consegna anticipata dell’opera potrà avvenire entro il 18 novembre, in quanto l’iter dei collaudi sta volgendo al termine ed i problemi riscontrati nei mesi scorsi sono da ritenersi alle spalle, in quanto risolti.

Visto l’esito dell’incontro, la direzione di ASFO ritiene che il popolamento del nuovo ospedale potrà iniziare il 29 novembre con il trasferimento dei reparti di Medicina interna. Entro altri 15-20 giorni verranno trasferiti il Pronto soccorso, la Medicina d’Urgenza e la Radiologia d’Urgenza. Nei mesi di gennaio e febbraio 2026 sarà la volta della Cardiologia, dell’Ostetricia, della Neurologia e della Terapia intensiva. I reparti chirurgici con le sale operatorie saranno spostati fra marzo e aprile 2026. A seguire la Pediatria e le altre attività