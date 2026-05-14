Ospedale di Udine, asportato raro tumore del peso di 4 chili

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La sinergia degli specialisti dell’Ospedale di Udine e del Cro di Aviano ha consentito di asportare dal torace di un paziente un enorme massa tumorale, del peso di quattro chilogrammi. Il delicato e complesso intervento chirurgico è stato portato a termine con successo al Santa Maria della Misericordia, nel capoluogo friulano.L’operazione sul raro tumore è stata eseguita da Andrea Zuin, direttore della struttura di Chirurgia toracica dell’ospedale friulano, insieme alla sua équipe, al termine di un percorso terapeutico portato avanti con l’Oncologia radioterapica del Cro, diretta da Maurizio Mascarin.”Si tratta di un risultato di altissimo livello – commenta l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi – reso possibile dalla collaborazione efficace tra strutture di eccellenza della nostra Sanità”.