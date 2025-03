Policlinico di Pordenone: “Tac nuova e taglio tariffe. Stop alle prestazioni”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Lavorare in perdita non si può, nemmeno se si parla della salute delle persone. Messaggio chiaro quello delle strutture sanitarie private e convenzionate dopo l’annuncio del taglio delle tariffe di alcune prestazioni, soprattutto radiologiche, che non saranno più erogate perché in perdita. Una conferma che arriva anche dal Policlinico San Giorgio di Pordenone, la più grande casa di cura del Friuli Occidentale e tra le maggiori in regione, attraverso il presidente Maurizio Sist.

Il tutto inattesa che la Regione possa compensare i tagli ministeriali. Anche perché gli investimenti fatti, da milioni di euro, con l’abbassamento del tariffario non sarebbero ripagati.

Preoccupazione al Policlinico anche per la chiusura dello storico punto nascita, entro fine anno, assorbito dal nuovo ospedale di Pordenone, come quello di San Vito al Tagliamento.