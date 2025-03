Porcia ricorda le vittime del Covid. Riccardi: “Periodo indelebile”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Oltre 6 Mila morti. Questo il triste bollettino del Covid in Friuli Venezia Giulia. Una pandemia che ha esso in ginocchio la società che pur ha saputo rispondere. Il 18 marzo, giornata nazionale per le vittime del coronavirus è stata celebrata a Porcia, che lo fa dal 2020, alla presenza delle istituzioni, ama anche dei ragazzi delle scuole medie che hanno ricordato quel triste periodo.

Il Municipio ha issato, dopo il silenzio suonato dalla banda cittadina, le bandiere a mezz’asta in segno di lutto.

Tra i ricordi anche quello di chi ha dovuto fare i conti con una battaglia inaspettata.