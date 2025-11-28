Pordenone, domani via al trasloco del nuovo ospedale. La Cgil: “Serve personale”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il nuovo ospedale di Pordenone è pronto ad accogliere i primi reparti. Sabato 29 novembre prenderà il via il trasloco con la supervisione di Asfo: l’avvio sarà con le Medicine e a seguire il pronto soccorso e le restanti specializzazioni. Un nuovo inizio positivo anche per i sindacati che tuttavia sottolineano come alla struttura debba aggiungersi un’implementazione del personale.

Secondo Pierluigi Benvenuto segretario Fp Cgil di Pordenone, “la coperta è corta e per garantire le nuove aperture l’azienda sanitaria dovrà prelevare infermieri da altri reparti lasciandoli scoperti. La nuova struttura è bella ma va riempita di risorse umane, altrimenti i problemi non si risolveranno”.

In occasione del trasloco, il Comitato “Salute pubblica Bene comune” ha organizzato un presidio all’esterno del nuovo ospedale per sottolineare il bisogno del territorio di una buna sanità.