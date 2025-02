Porte aperte al Nue 112 di Palmanova. Riccardi: “Operatori preziosissimi”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Porte aperte alla sala operativa del Nue112 a Palmanova nella giornata annuale dedicata al Numero unico di emergenza. Un’iniziativa promossa a livello europeo che permette ai cittadini di conoscere da vicino il funzionamento del sistema delle centrali uniche. A fare gli onori di casa l’assessore regionale Riccardo Riccardi che ha voluto esprimere un ringraziamento speciale a tutti gli operatori. “E’ un’occasione importante – ha detto l’assessore regionale Riccardo Riccardi – per far conoscere alla comunità del Friuli Venezia Giulia questo indispensabile ed eccellente servizio dedicato a tutti i cittadini, che utilizza le tecnologie migliori sul mercato, le più all’avanguardia, stando costantemente al passo con l’evoluzione della ricerca di settore. Dobbiamo sempre ricordare che dietro ogni macchina ci sono delle persone, operatori formati che si mettono a disposizione di chi è in difficoltà. Un lavoro difficile, faticoso e a volte anche ingrato, purtroppo talvolta preso di mira politicamente da chi non comprende appieno il sistema di funzionamento di tutte le nostre centrali operative uniche – ha detto l’assessore -. Assistiamo così a prese di posizione ingiuste, che mettono in discussione un servizio indispensabile, accampando false verità, mortificando chi lavora a beneficio di tutti”. Per quanto riguarda le altre attività del Nue, tra le novità c’è il recente acquisto di un’attrezzatura che consente di georeferenziare i numeri civici in maniera sistematica, precisa e veloce (in diversi centri abitati del Fvg la georeferenziazione è a oggi incompleta o del tutto assente) così da implementare i riferimenti dei target in modo esatto: l’obiettivo è sempre quello di consentire al sistema di operare in maniera efficiente ed efficace nel momento in cui si presenta un’urgenza di qualche tipo, sia essa tecnica che sanitaria. E ci sono novità anche per la prevenzione degli incendi boschivi