È stata assegnata al team iGem Stockholm la medaglia d’oro e il premio speciale per la sicurezza e la biosicurezza al Grand Jamboree, la finale a Parigi della competizione internazionale International Genetically Engineered Machine, tra le più importanti al mondo nel campo della biologia sinteticadi. Il premio è stato assegnato per aver progettato un biosensore per rilevare il bisfenolo A, sostanza presente in alcune plastiche e potenzialmente dannosa per la salute, e per attivarne la degradazione.

Del team fa parte anche alla ventenne Maria Sole Bertossi, di Udine, studentessa della laurea triennale in Biomedicina al Karolinska Institutet di Stoccolma, l’università svedese dove si sceglie il Nobel per la Medicina. Bertossi, già studentessa del liceo Marinelli di Udine e diplomata al Collegio del Mondo Unito di Maastricht, si occupa di neuroscienze e ha fondato Cusp, progetto dedicato all’ictus ischemico.

Bertossi, grazie a questa iniziativa, è stata selezionata tra i 25 partecipanti al programma di formazione del Centro per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico di Human Technopole, a Milano, finanziato nell’ambito del programma europeo Interreg Italia-Svizzera. Al Karolinska ha svolto un tirocinio di ricerca in neuroendocrinologia al Dipartimento di Neuroscienze. È inoltre impegnata nell’organizzazione di iniziative per futuri dottorandi con l’alleanza europea NeuroTechEU ed è co-responsabile di Freyja, progetto per la parità di genere nelle scienze mediche.