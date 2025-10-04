Prevenzione al tumore al seno, progetto Fotoritratto per “Ottobre Rosa”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una rinascita raccontata attraverso lo sport e la forza della resilienza. È questo il messaggio della seconda edizione del Progetto Fotoritratto, presentato questa mattina all’Ospedale di Udine nel padiglione 15, in occasione di Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Dodici donne, pazienti oncologiche, hanno scelto di mettersi in gioco posando per gli scatti realizzati dallo studio Tassotto&Max, trasformando le loro storie personali in un forte messaggio di sensibilizzazione e di speranza. L’iniziativa è promossa da ANDOS – Comitato di Udine, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, da sempre impegnata nel sostegno alle pazienti e nella diffusione della cultura della prevenzione. Alla presentazione hanno preso parte anche l’assessore alla salute del Comune di Udine Stefano Gasparin, il Direttore della Struttura Operativa complessa di senologia Carla Cedolini e l’oncologa Stefania Russo: tutti hanno sottolineato l’importanza della prevenzione e del lavoro di rete tra istituzioni, professionisti della salute e volontariato, per offrire alle donne non solo cure, ma anche supporto e nuove opportunità di rinascita. Le fotografie rimarranno esposte al padiglione 15 dell’Ospedale di Udine, come testimonianza viva della bellezza, della forza e del coraggio femminile.