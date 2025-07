Punti prelievo territoriali, Riccardi incontra i sindaci del Friuli Collinare

“Nessuno è stato lasciato senza servizio. I punti prelievo non sono chiusi, ma organizzati in modo diverso per rispondere meglio ai bisogni reali delle persone fragili, già in carico all’azienda sanitaria e alle quali è giunta una puntuale, tempestiva comunicazione e assistenza in tal senso”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, aprendo l’incontro tenutosi a Palmanova con i sindaci della zona collinare del Friuli, ai quali ha riferito che lo stesso servizio, seppure ridefinito in alcune modalità per motivi contingenti legati alle complessità del mese di agosto, è stato comunque garantito e continuerà ad esserlo. E a partire da settembre sarà pienamente riattivato”.

L’assessore regionale alla Salute ha ricordato la necessità di adeguare il sistema sanitario ai nuovi bisogni delle persone. “Un riassetto complessivo – ha detto – che deve proseguire se vogliamo evitare che i servizi, pensati per chi ha reali necessità, vengano usati impropriamente da chi potrebbe accedere per altre vie”. E’ stato sottolineato come in diversi casi si è verificato un uso improprio dei punti prelievo, con accessi spontanei da parte di cittadini non in carico, generando carichi di lavoro aggiuntivi e fuori procedura.

Riccardo ha poi fatto notare come sia necessario, oggi, “fare uno sforzo di maggiore informazione a beneficio di cittadini e degli enti locali. I Comuni sono spesso la prima porta a cui si rivolge chi ha un problema ed è fondamentale che anche la comunicazione sia chiara e tempestiva”.

“Un altro tema prioritario – ha aggiunto – è quello dei trasporti, in particolare per le persone fragili, non autosufficienti e residenti in aree difficilmente raggiungibili.

Le aziende sanitarie dovranno attivarsi per soluzioni strutturali che garantiscano l’accesso ai servizi, anche con il supporto del terzo settore e del volontariato, finché sarà possibile. Ma bisogna guardare ad un modello strutturale, non basato solo sulla generosità, alla quale va tutta la nostra gratitudine”.