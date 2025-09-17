Ricerca clinica e traslazionale: inaugurato il nuovo centro del dipartimento di Medicina

  • Aiello del Friuli
  • Stadio 'Friuli', Udine
  • Nova Gorica
  • Percoto
  • FVG
  • Colloredo di Prato
  • Treviso
  • Udeine
  • Roma
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
  • TUdine
  • Mossa
  • Treppo Carnico
  • Milano
  • Doberdò del Lago
  • Duino
  • Porzus
  • San Daniele
  • Muzzana
  • Bruxelles
  • Lignano
  • Torino
  • san vito al tagliamente
  • Arzene
  • Venezia
  • Kiev
  • Motta di Livenza
  • Casarsa
  • Zoncolan
  • Gemona
  • Cave del Predil
  • Bologna
  • San Canzian
  • Cividale
  • Manigo
  • Villanova dello Judrio
  • Poggio Terza Armata
  • mortale, incidente, Muzzana del Turgnano
  • Avianio
  • Longarone
  • Verona
  • Tramonti
  • Cavazzo
  • Città del Vaticano
  • Portogruaro
  • Gradisca
  • San Giorgio di Nogato
  • Coglians
  • Pantelleria
  • Cervignano
  • Pozzuolo
  • Biella
  • Maiano
  • Redipuglia
  • Illegio
  • San Dorligo della Valle
  • Elganowo
  • Premariacco, Ipllis
  • New York
  • Conegliano
  • Valvasone
  • Trieste Airport
  • Orsaria di Premariacco
  • Bagnoli della Rosandra
  • Montereale
  • Sgonico
  • Duino Aurisina
  • Sn Giorgio di Nogaro
  • Genova
  • Pauluzza
  • Oderzo
  • Fossalta di Portogruaro
  • Saooada
  • Rivignano
  • Giancarlo Virgilio
  • Azzano
  • Marcinelle
  • Prata
  • Lignani
  • Piancavallo
  • Hubert Londero
  • Forgaria
  • Bibione
  • Castelmonte
  • Villa Manin
  • Barazzetto
  • Amaro
  • Ampezzo
  • Andreis
  • Aquileia
  • Arba
  • Arta Terme
  • Artegna
  • Attimis
  • Aviano
  • Azzano Decimo
  • Bagnaria Arsa
  • Barcis
  • Basiliano
  • Bertiolo
  • Bicinicco
  • Bordano
  • Brugnera
  • Budoia
  • Buja
  • Buttrio
  • Camino al Tagliamento
  • Campoformido
  • Campolongo Tapogliano
  • Caneva
  • Capriva del Friuli
  • Carlino
  • Casarsa della Delizia
  • Cassacco
  • Castelnovo del Friuli
  • Castions di Strada
  • Cavasso Nuovo
  • Cavazzo Carnico
  • Cercivento
  • Cervignano del Friuli
  • Chions
  • Chiopris Viscone
  • Chiusaforte
  • Cimolais
  • Cividale del Friuli
  • Claut
  • Clauzetto
  • Codroipo
  • Colloredo di Monte Albano
  • Comeglians
  • Cordenons
  • Cordovado
  • Cormons
  • Corno di Rosazzo
  • Coseano
  • Dignano
  • Doberdò del Lago / Doberdob
  • Dogna
  • Dolegna del Collio
  • Drenchia
  • Duino Aurisina / Devin Nabrežina
  • Enemonzo
  • Erto e Casso
  • Faedis
  • Fagagna
  • Fanna
  • Farra d'Isonzo
  • Feletto Umberto
  • Fiume Veneto
  • Fiumicello Villa Vicentina
  • Flaibano
  • Fogliano Redipuglia
  • Fontanafredda
  • Forgaria nel Friuli
  • Forni Avoltri
  • Forni di Sopra
  • Forni di Sotto
  • Frisanco
  • Gemona del Friuli
  • Gonars
  • Gorizia
  • Gradisca d'Isonzo
  • Grado
  • Grimacco
  • Latisana
  • Lauco
  • Lestizza
  • Lignano Sabbiadoro
  • Lusevera
  • Magnano in Riviera
  • Majano
  • Malborghetto Valbruna
  • Maniago
  • Manzano
  • Marano Lagunare
  • Mariano del Friuli
  • Martignacco
  • Meduno
  • Mereto di Tomba
  • Moggio Udinese
  • Moimacco
  • Monfalcone
  • Monrupino / Repentabor
  • Montenars
  • Montereale Valcellina
  • Moraro
  • Morsano al Tagliamento
  • Mortegliano
  • Moruzzo
  • Muggia
  • Muzzana del Turgnano
  • Nimis
  • Osoppo
  • Ovaro
  • Pagnacco
  • Palazzolo dello Stella
  • Palmanova
  • Paluzza
  • Pasian di Prato
  • Pasiano di Pordenone
  • Paularo
  • Pavia di Udine
  • Pinzano al Tagliamento
  • Pocenia
  • Polcenigo
  • Pontebba
  • Porcia
  • Pordenone
  • Porpetto
  • Povoletto
  • Pozzuolo del Friuli
  • Pradamano
  • Prata di Pordenone
  • Prato Carnico
  • Pravisdomini
  • Precenicco
  • Premariacco
  • Preone
  • Prepotto
  • Pulfero
  • Ragogna
  • Ravascletto
  • Raveo
  • Reana del Rojale
  • Remanzacco
  • Resia
  • Resiutta
  • Rigolato
  • Rive d'Arcano
  • Rivignano Teor
  • Romans d'Isonzo
  • Ronchi dei Legionari
  • Ronchis
  • Roveredo in Piano
  • Ruda
  • Sacile
  • Sagrado
  • San Canzian d'Isonzo
  • San Daniele del Friuli
  • San Dorligo della Valle / Dolina
  • San Floriano del Collio
  • San Giorgio della Richinvelda
  • San Giorgio di Nogaro
  • San Giovanni al Natisone
  • San Leonardo
  • San Lorenzo Isontino
  • San Martino al Tagliamento
  • San Pier d'Isonzo
  • San Pietro al Natisone
  • San Quirino
  • San Vito al Tagliamento
  • San Vito al Torre
  • San Vito di Fagagna
  • Santa Maria la Longa
  • Sappada
  • Sauris
  • Savogna
  • Savogna d'Isonzo
  • Sedegliano
  • Sequals
  • Sesto al Reghena
  • Sgonico / Zgonik
  • Socchieve
  • Spilimbergo
  • Staranzano
  • Stregna
  • Sutrio
  • Taipana
  • Talmassons
  • Tarcento
  • Tarvisio
  • Tavagnacco
  • Terzo di Aquileia
  • Tolmezzo
  • Torreano
  • Torviscosa
  • Tramonti di Sopra
  • Tramonti di Sotto
  • Trasaghis
  • Travesio
  • Treppo Grande
  • Treppo Ligosullo
  • Tricesimo
  • Trieste
  • Trivignano Udinese
  • Turriaco
  • Udine
  • Vajont
  • Valvasone Arzene
  • Varmo
  • Venzone
  • Verzegnis
  • Villa Santina
  • Villesse
  • Visco
  • Vito d'Asio
  • Vivaro
  • Zoppola
  • Zuglio
BUSINESS FVG
mercoledì 17 Settembre 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Ricerca clinica e traslazionale: inaugurato il nuovo centro del dipartimento di...
Trial delle Nazioni a Tolmezzo: la gara in programma da venerdì...
4 aziende casearie al più grande evento mondiale sul formaggio
Baja dello Stella, in gara i migliori della serie tricolore
Torna a Codroipo il “Banchetto del Doge”
Recruiting Day per le società benefit a Gorizia
50 milioni di euro per credito agevolato FRIE
Api-Confagricoltura Fvg: purtroppo ancora un’estate all’insegna del pesce estero      
Bufera sulla sicurezza a Udine, parla il sindaco De Toni
Violento nubifragio, si allagano strade e scantinati. Decine gli alberi caduti
  • Aiello del Friuli
  • Stadio 'Friuli', Udine
  • Nova Gorica
  • Percoto
  • FVG
  • Colloredo di Prato
  • Treviso
  • Udeine
  • Roma
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
  • TUdine
  • Mossa
  • Treppo Carnico
  • Milano
  • Doberdò del Lago
  • Duino
  • Porzus
  • San Daniele
  • Muzzana
  • Bruxelles
  • Lignano
  • Torino
  • san vito al tagliamente
  • Arzene
  • Venezia
  • Kiev
  • Motta di Livenza
  • Casarsa
  • Zoncolan
  • Gemona
  • Cave del Predil
  • Bologna
  • San Canzian
  • Cividale
  • Manigo
  • Villanova dello Judrio
  • Poggio Terza Armata
  • mortale, incidente, Muzzana del Turgnano
  • Avianio
  • Longarone
  • Verona
  • Tramonti
  • Cavazzo
  • Città del Vaticano
  • Portogruaro
  • Gradisca
  • San Giorgio di Nogato
  • Coglians
  • Pantelleria
  • Cervignano
  • Pozzuolo
  • Biella
  • Maiano
  • Redipuglia
  • Illegio
  • San Dorligo della Valle
  • Elganowo
  • Premariacco, Ipllis
  • New York
  • Conegliano
  • Valvasone
  • Trieste Airport
  • Orsaria di Premariacco
  • Bagnoli della Rosandra
  • Montereale
  • Sgonico
  • Duino Aurisina
  • Sn Giorgio di Nogaro
  • Genova
  • Pauluzza
  • Oderzo
  • Fossalta di Portogruaro
  • Saooada
  • Rivignano
  • Giancarlo Virgilio
  • Azzano
  • Marcinelle
  • Prata
  • Lignani
  • Piancavallo
  • Hubert Londero
  • Forgaria
  • Bibione
  • Castelmonte
  • Villa Manin
  • Barazzetto
  • Amaro
  • Ampezzo
  • Andreis
  • Aquileia
  • Arba
  • Arta Terme
  • Artegna
  • Attimis
  • Aviano
  • Azzano Decimo
  • Bagnaria Arsa
  • Barcis
  • Basiliano
  • Bertiolo
  • Bicinicco
  • Bordano
  • Brugnera
  • Budoia
  • Buja
  • Buttrio
  • Camino al Tagliamento
  • Campoformido
  • Campolongo Tapogliano
  • Caneva
  • Capriva del Friuli
  • Carlino
  • Casarsa della Delizia
  • Cassacco
  • Castelnovo del Friuli
  • Castions di Strada
  • Cavasso Nuovo
  • Cavazzo Carnico
  • Cercivento
  • Cervignano del Friuli
  • Chions
  • Chiopris Viscone
  • Chiusaforte
  • Cimolais
  • Cividale del Friuli
  • Claut
  • Clauzetto
  • Codroipo
  • Colloredo di Monte Albano
  • Comeglians
  • Cordenons
  • Cordovado
  • Cormons
  • Corno di Rosazzo
  • Coseano
  • Dignano
  • Doberdò del Lago / Doberdob
  • Dogna
  • Dolegna del Collio
  • Drenchia
  • Duino Aurisina / Devin Nabrežina
  • Enemonzo
  • Erto e Casso
  • Faedis
  • Fagagna
  • Fanna
  • Farra d'Isonzo
  • Feletto Umberto
  • Fiume Veneto
  • Fiumicello Villa Vicentina
  • Flaibano
  • Fogliano Redipuglia
  • Fontanafredda
  • Forgaria nel Friuli
  • Forni Avoltri
  • Forni di Sopra
  • Forni di Sotto
  • Frisanco
  • Gemona del Friuli
  • Gonars
  • Gorizia
  • Gradisca d'Isonzo
  • Grado
  • Grimacco
  • Latisana
  • Lauco
  • Lestizza
  • Lignano Sabbiadoro
  • Lusevera
  • Magnano in Riviera
  • Majano
  • Malborghetto Valbruna
  • Maniago
  • Manzano
  • Marano Lagunare
  • Mariano del Friuli
  • Martignacco
  • Meduno
  • Mereto di Tomba
  • Moggio Udinese
  • Moimacco
  • Monfalcone
  • Monrupino / Repentabor
  • Montenars
  • Montereale Valcellina
  • Moraro
  • Morsano al Tagliamento
  • Mortegliano
  • Moruzzo
  • Muggia
  • Muzzana del Turgnano
  • Nimis
  • Osoppo
  • Ovaro
  • Pagnacco
  • Palazzolo dello Stella
  • Palmanova
  • Paluzza
  • Pasian di Prato
  • Pasiano di Pordenone
  • Paularo
  • Pavia di Udine
  • Pinzano al Tagliamento
  • Pocenia
  • Polcenigo
  • Pontebba
  • Porcia
  • Pordenone
  • Porpetto
  • Povoletto
  • Pozzuolo del Friuli
  • Pradamano
  • Prata di Pordenone
  • Prato Carnico
  • Pravisdomini
  • Precenicco
  • Premariacco
  • Preone
  • Prepotto
  • Pulfero
  • Ragogna
  • Ravascletto
  • Raveo
  • Reana del Rojale
  • Remanzacco
  • Resia
  • Resiutta
  • Rigolato
  • Rive d'Arcano
  • Rivignano Teor
  • Romans d'Isonzo
  • Ronchi dei Legionari
  • Ronchis
  • Roveredo in Piano
  • Ruda
  • Sacile
  • Sagrado
  • San Canzian d'Isonzo
  • San Daniele del Friuli
  • San Dorligo della Valle / Dolina
  • San Floriano del Collio
  • San Giorgio della Richinvelda
  • San Giorgio di Nogaro
  • San Giovanni al Natisone
  • San Leonardo
  • San Lorenzo Isontino
  • San Martino al Tagliamento
  • San Pier d'Isonzo
  • San Pietro al Natisone
  • San Quirino
  • San Vito al Tagliamento
  • San Vito al Torre
  • San Vito di Fagagna
  • Santa Maria la Longa
  • Sappada
  • Sauris
  • Savogna
  • Savogna d'Isonzo
  • Sedegliano
  • Sequals
  • Sesto al Reghena
  • Sgonico / Zgonik
  • Socchieve
  • Spilimbergo
  • Staranzano
  • Stregna
  • Sutrio
  • Taipana
  • Talmassons
  • Tarcento
  • Tarvisio
  • Tavagnacco
  • Terzo di Aquileia
  • Tolmezzo
  • Torreano
  • Torviscosa
  • Tramonti di Sopra
  • Tramonti di Sotto
  • Trasaghis
  • Travesio
  • Treppo Grande
  • Treppo Ligosullo
  • Tricesimo
  • Trieste
  • Trivignano Udinese
  • Turriaco
  • Udine
  • Vajont
  • Valvasone Arzene
  • Varmo
  • Venzone
  • Verzegnis
  • Villa Santina
  • Villesse
  • Visco
  • Vito d'Asio
  • Vivaro
  • Zoppola
  • Zuglio
BUSINESS FVG


©2023 IL FRIULI - Tutti i diritti riservati
Powered by Rubidia
EconomiaSalute e BenessereTerritorio

Ricerca clinica e traslazionale: inaugurato il nuovo centro del dipartimento di Medicina

La sede nell’ex convento delle suore “Ancelle della Carità” di via Faedis, completamente ricostruito
Redazione
Autore: Redazione

L’Università di Udine ha inaugurato il nuovo Centro di ricerca clinica e traslazionale un hub avanzato e polifunzionale del Dipartimento di Medicina dell’Università di Udine. La struttura nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la ricerca clinica avanzata applicata alle metodologie della ricerca di base, creando un ponte tra il letto del paziente e il laboratorio sperimentale e trasferendo le scoperte scientifiche del laboratorio in applicazioni pratiche come nuovi strumenti diagnostici e nuove terapie. La struttura si pone inoltre l’obiettivo di contribuire alla formazione in ambito medico-biologico, al trasferimento tecnologico e alla divulgazione.

La sede si trova nel rinnovato complesso di via Faedis 46 a Udine, in prossimità dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Santa Maria della Misericordia”.

Al taglio del nastro erano presenti Roberto Pinton, rettore dell’ateneo, Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine, Denis Caporale, direttore generale ASUFC e Riccardo Riccardi, assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità e delegato alla Protezione civile. Sono intervenuti Leonardo Sechi, direttore del Dipartimento di Medicina dell’ateneo e Carlo Pucillo, responsabile scientifico dei laboratori del nuovo centro di ricerca.

GLI OBIETTIVI

Il nuovo Centro di ricerca clinica e traslazionale nasce per diventare un punto di riferimento per la ricerca clinica avanzata applicata alle metodologie della ricerca di base, rispondere alle sfide dell’invecchiamento attivo, collegare università, sanità e imprese e valorizzare la ricerca clinica traslazionale trasformandola in soluzioni per la tutela della salute e del benessere.

La volontà del nuovo centro è quella di creare spazi di laboratorio attrezzati per i docenti e ricercatori di area clinica del dipartimento di Medicina e di costituire un “community” business model generando ricavi attraverso la vendita di prodotti e servizi.

GLI INTERVENTI

“Non solo un atto di rigenerazione edilizia, ma un intervento che rafforza ulteriormente la visione lungimirante di coniugare ricerca, sanità e imprese” come ha evidenziato il rettore Pinton nel salutare la nascita di un edificio che rappresenta “un grande passo avanti per rafforzare l’università e la medicina della città rendendole tra le migliori d’Italia” le parole del sindaco De Toni.

Plauso alla nascita del nuovo centro di ricerca da parte del direttore dell’Asufc Caporale, che ha rimarcato l’importanza delle due funzioni di ricerca e assistenza ospedaliera e dell’assessore regionale Riccardi che ha evidenziato come i risultati della scienza non possano diventare elementi di interpretazione.

Al direttore del dipartimento di Medicina Sechi e al responsabile dei laboratori Pucillo è spettato poi illustrare obiettivi e attività della nuova struttura. Sechi ha anticipato il nome della nuova struttura che dovrebbe essere GAIA, ovvero “Global Approaches to Innovation in Aging”, visto che uno degli obiettivi principali del centro è quello di favorire politiche di invecchiamento attivo attraverso ricerca e divulgazione scientifica. Sechi ha anche anticipato che l’auditorium sarà intitolato alla memoria del professor Dario Sorrentino e ha voluto ricordare il contributo come manager di gestione del centro di ricerca dato da Mattia Crosetto, anche lui scomparso prematuramente.

IL COMPLESSO DI VIA FAEDIS

L’area ospitava in origine l’ex convento delle suore “Ancelle della Carità”, costruito tra il 1957 e il 1960 come residenza per le religiose impegnate nei reparti ospedalieri.

L’edificio è stato completamente demolito e ricostruito, nel rispetto dei vincoli di sagoma e volumetria originari. La nuova progettazione ha consentito di ridisegnare gli spazi interni, creando ambienti funzionali e moderni destinati ai laboratori dell’area clinica del Dipartimento di Medicina.

Tutti gli ambienti sono stati progettati come spazi di lavoro interdisciplinari, flessibili e tecnologicamente avanzati. Grande attenzione è stata posta anche alla sostenibilità: l’intero complesso risponde allo standard “casa clima”, orientato al contenimento dei consumi e al miglioramento delle prestazioni energetiche.

Il complesso comprende due edifici comunicanti. Il primo, articolato su quattro livelli, ospita tre piani di laboratori e un ultimo piano con sale riunioni e uffici. Al suo interno si trovano laboratori attrezzati di fisiologia animale, microbiologia, lo stabulario, la biobanca e spazi dedicati alla didattica e alla divulgazione scientifica. Il secondo fabbricato è destinato ad auditorium, con una capienza di circa 150 posti.

I PROGETTI DI RICERCA CLINICA

Presso la struttura prenderà avvio dal 1° ottobre il progetto MicroCATCH: biomarcatori per malattie neurodegenerative sviluppato assieme all’azienda pordenonese BrainTech S.p.A. e sostenuto da un finanziamento regionale. Il progetto punta a individuare biomarcatori nella saliva per facilitare la diagnosi precoce di malattie neurodegenerative. Inoltre, il Dipartimento di Medicina è partner della proposta europea ADMIRE-brain che coinvolge otto partner internazionali ed è stata presentata su bando europeo Horizon riproponendosi di sviluppare nuove strategie di ricerca in campo neurologico.

Punto nodale dell’attività del centro sarà la realizzazione delle proposte presentate dai docenti di area clinica del Dipartimento di Medicina che ha identificato e finanziato con fondi propri 13 progetti di ricerca clinica che prenderanno avvio dal 1° novembre. I progetti costituiranno il nucleo iniziale di una serie di attività indirizzate ad un ampio spettro di discipline mediche con l’obiettivo di sviluppare conoscenze e strumenti utili per la diagnosi precoce, la terapia personalizzata e l’innovazione clinica.

  • Cristiana Catena (Medicina interna): studio dei meccanismi molecolari e metabolici della insufficienza cardiaca a frazione di eiezione preservata
  • Marco Colizzi (Psichiatria): progetto ADHD-OMICS, per analizzare i profili infiammatori e comportamentali nei pazienti con ADHD
  • Angelo Di Giorgio (Pediatria): uso della proteomica avanzata per individuare alterazioni metaboliche e infiammatorie in obesità pediatrica e malattie autoimmuni del fegato
  • Enzo Errichetti (Dermatologia): analisi del profilo citochinico nei pazienti con idrosadenite suppurativa trattati con bimekizumab
  • Massimo Imazio (Cardiologia): analisi proteomica per la diagnosi e la stratificazione prognostica delle malattie cardiache infiammatorie
  • Simone Lanini (Malattie infettive): studio delle “signature” immuno-infiammatorie in persone con HIV sottoposte a diverse terapie antiretrovirali
  • Francesco Mancuso (Ortopedia): analisi proteomica del liquido sinoviale per distinguere infezioni da complicazioni meccaniche nelle protesi di ginocchio
  • Luca Quartuccio (Reumatologia): sviluppo di un modello “ex vivo” con organoidi e microfluidica per la medicina di precisione nella malattia di Sjögren
  • Massimo Robiony (Chirurgia maxillo-facciale): applicazione del bioprinting 3D per creare innesti tissutali personalizzati in chirurgia testa-collo
  • Fabio Puglisi (Oncologia): piattaforma di biopsia liquida basata su intelligenza e conoscenze cliniche per studiare la resistenza ai farmaci antitumorali
  • Eleonora Toffoletti (Ematologia): identificazione di marcatori predittivi di efficacia e tossicità nella terapia con cellule CAR-T
  • Mariarosaria Valente (Neurologia): modulazione in vitro delle cellule gliali in diverse malattie neurologiche, con attenzione agli effetti della nutrizione
  • Daniele Veritti (Oftalmologia): valutazione di nuove molecole (APX3330) per proteggere la retina e ottimizzare le terapie intraoculari.

Questi progetti si inseriranno in una rete di iniziative scientifiche orientate alla clinica con connotati di alta specializzazione nell’impiego di tecnologie di frontiera, in una prospettiva concreta di miglioramento delle cure per pazienti affetti da numerose patologie.

TERZA MISSIONE: DALLA RICERCA AL MERCATO

Il nuovo Centro non sarà solo un luogo di ricerca, ma anche un punto di collegamento tra università, imprese e istituzioni. In quest’ottica, il Dipartimento di Medicina ha avviato una collaborazione con Bio4Dreams S.p.A. attraverso il progetto Bio4DMED, che punta a valorizzare i risultati scientifici dei laboratori e a trasformarli in innovazioni utili per la società e il sistema sanitario. La prima fase, già in corso, prevede una mappatura, estesa a tutto l’ambito dipartimentale, delle ricerche in atto: oltre 70 segnalazioni raccolte da 40 ricercatori e 13 incontri individuali per approfondire temi, linee di studio e possibili applicazioni pratiche. A partire dalla fine del 2025, inizierà la seconda fase, che vedrà l’individuazione di due progetti pilota che saranno analizzati in dettaglio per definire le strategie di sviluppo e trasferimento tecnologico verso il mercato più efficaci.

Editoriale il Friuli s.r.l.

P.IVA 01907840308


Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

Redazione

Link utili

Ultime notizie

Ricerca clinica e traslazionale: inaugurato il nuovo centro del dipartimento di Medicina
Trial delle Nazioni a Tolmezzo: la gara in programma da venerdì a domenica
4 aziende casearie al più grande evento mondiale sul formaggio
Baja dello Stella, in gara i migliori della serie tricolore
Torna a Codroipo il “Banchetto del Doge”
mediafriuli_white.png
telefriuli_white.png
ilfriuli_white.png
udineseblog_white.png
lavosdaifurlans_logo_white
©2023 IL FRIULI – Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia

©2023 IL FRIULI – Tutti i diritti riservati.
Powered by Rubidia

Facebook Twitter Instagram Youtube Rss
Facebook Twitter Instagram Youtube Rss