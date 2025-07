Ripristinare la chirurgia senologica a Tolmezzo, petizione Andos e Aoaf

Dall’operatività integrata di un’unica equipe medica di chirurgia senologica in 2 differenti sedi ospedaliere, all’accentramento dell’attività nel solo nosocomio di San Daniele del Friuli, a discapito di Tolmezzo, a fronte del mancato raggiungimento dei 135 interventi l’anno previsto dai criteri dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

Una riorganizzazione avviata dall’ottobre scorso, spezzando un sistema che costringe ora le pazienti della Carnia e dell’Alto Friuli a raggiungere San Daniele, implementando le difficoltà logistiche correlate all’effettuazione delle visite anestesiologiche e degli interventi.

In loro sostegno sono intervenute il comitato tolmezzino di ANDOS e dell’Associazione Oncologica Alto Friuli, promuovendo una petizione volta a richiedere alle istituzioni la configurazione di un’unità senologica “multisede” che coinvolga nuovamente l’Ospedale di Tolmezzo, garantendo alla cittadinanza del territorio montano un pratico accesso alle cure.