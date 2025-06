Rsa di Roveredo chiude, a Sacile proroga di un anno. Sindacati e Pd protestano

E ci sono anche due Rsa in difficoltà nel Friuli occidentale. E’ arrivata l’ufficialità che la struttura di Roveredo in Piano chiuderà il primo agosto, mentre quella di Sacile proseguirà ancora per almeno 12 mesi. A Roveredo si perdono 24 posti letto e da parte dei sindacati c’è preoccupazione per i 34 lavoratori coinvolti. La chiusura è stata decisa da Asfo, che non ritiene più la Rsa strategica e punta a riconvertire i posti tra Casa Serena e Policlinico a Pordenone. Il sindaco Paolo Nadal prende atto e auspica un nuovo utilizzo per la struttura di Roveredo. Intanto protesta il Pd provinciale, con il segretario Fausto Tomasello che definisce la chiusura della Rsa “un atto gravissimo, che smaschera definitivamente la destra. E’ un’operazione contro la sanità pubblica – conclude – e il il sospetto è che si stia risarcendo il Policlinico San Giorgio per la perdita del punto nascita”.