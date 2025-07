Rsa Roveredo, salvataggio a tempo: la Regione proroga l’appalto di altri 6 mesi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Salva, almeno per latri 6 mesi. La Rsa di Roveredo potrà continuare la propria attività fino a inizio 2026. A comunicarlo ai sindaci dell’ambito, in una riunione in videocollegamento, è stato l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi. Lavoreremo per la soluzione migliore, ha fatto sapere l’assessore ai primi cittadini – affinché prestazioni del servizio sanitario continuino a essere garantite in futuro.

A tirare un sospiro di sollievo anche i 32 lavoratori, che si erano mobilitati per salvare la propria occupazione a Roveredo. I 24 posti letto resteranno garantiti per almeno altri sei mesi, con un servizio indispensabile sul territorio in ambito assistenziale e riabilitativo.

Lunedì mattina sotto la sede di Asfo a Pordenone c’era stata una grande mobilitazione, con sindacati, operatori, che chiedevano a gran voce all’azienda sanitaria e alla Regione di ripensarci. Sulla questione si è mosso anche il sindaco di Roveredo, Paolo Nadal, che ha tenuto costantemente i rapporti con Asfo e Regione. I sindacati accolgono positivamente la notizia, ma chiedono una soluzione di lungo periodo, anche in considerazione del fatto che il problema ha parzialmente riguardato anche la Rsa di Sacile, prorogata solo fino a metà 2026.