Salute, Liguori: “Valorizzare il ruolo degli operatori sociosanitari”

“Gli operatori sociosanitari (Oss) garantiscono una collaborazione fondamentale agli infermieri e per i servizi essenziali nel settore della sanità e dell’assistenza, ma spesso sono sottovalutati e dimenticati anche in Friuli Venezia Giulia. Per questa ragione, presenterò una mozione in Consiglio regionale perché la Giunta Fedriga si attivi affinché venga garantito il riconoscimento e la valorizzazione degli Oss, assicurando condizioni di lavoro adeguate e promuovendo il loro ruolo cruciale nel sistema sanitario, con particolare attenzione alla necessità di un equilibrio tra competenze e responsabilità”.

Lo rende noto la consigliera regionale Simona Liguori, del gruppo Patto per l’Autonomia-Civica Fvg.



“Nella fase di proposta del prossimo contratto collettivo di lavoro della sanità pubblica – spiega la Liguori – le Regioni, incluso il Friuli Venezia Giulia, dovrebbero proporre un percorso certo per migliorare il riconoscimento professionale degli Oss e adoperarsi perché si attivi una graduatoria concorsuale regionale per consentire alle Aziende sanitarie di attingere a risorse qualificate”.

“È inaccettabile quanto segnalato dalla federazione Oss Migep in una lettera alla III Commissione consiliare lo scorso dicembre – fa presente ancora l’esponente del Patto-Civica Fvg – con cui si testimonia che l’operatore sociosanitario sta assumendo sempre più responsabilità infermieristiche senza un adeguato riconoscimento economico, professionale e giuridico, trasformandosi in un ‘super Oss’ senza la minima assicurazione. E questo per i professionisti non è sostenibile”.