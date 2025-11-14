San Daniele capitale della chirurgia del gomito: presentato il 1° Congresso Interregionale SICSeG

La Società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito ETS (SICSeG) porterà a San Daniele del Friuli il 1° Congresso Interregionale, in programma il prossimo 29 novembre al Museo del Territorio. Un appuntamento di alto profilo che riunirà specialisti e luminari della chirurgia ortopedica dedicato alle fratture dell’omero distale.

A promuovere l’iniziativa sono e il dottor Luca Marinato e la dottoressa Chiara Paroni, entrambi specialisti in chirurgia del gomito e delegati regionali della SICSeGETS. Obiettivo: creare uno spazio di confronto e crescita tra esperti, dedicato a un distretto anatomico tanto affascinante quanto complesso.

A portare il saluto inziale è stato Silvio Demitri, direttore dell’Ortopedia e Traumatologia di San Daniele del Friuli: “Parliamo di una struttura che è considerata un fiore all’occhiello per la sanità regionale e che può contare su un forte legame con la propria comunità. Portare la scienza, attraverso questo convegno, al Museo del territorio, a due passi dall’ospedale, è a mio parere un gesto estremamente significativo che consolida il rapporto tra la struttura ospedaliera, gli addetti ai lavori e i cittadini”.

Il congresso rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso avviato nel 2024 a Udine, che aveva approfondito le lesioni traumatiche di radio e ulna prossimali. Quest’anno il focus sarà invece sulle fratture dell’omero distale, per offrire una visione d’insieme della traumatologia del gomito, articolazione particolarmente delicata per struttura e funzione. «Come spesso si dice tra gli addetti ai lavori – sottolinea il dottor Luca Marinato – il gomito non è certo l’articolazione più “amata” dai chirurghi italiani, come diceva uno spot di un noto marchio di cucine: richiede preparazione, esperienza e una conoscenza approfondita delle relazioni anatomiche e biomeccaniche che lo caratterizzano. Ogni trauma importante in questa sede rappresenta una vera sfida clinica, che richiede rigore, precisione e lavoro multidisciplinare».

Il programma scientifico del congresso prevede sessioni dedicate alle vie chirurgiche, alla pianificazione operatoria, alle tecniche di sintesi e ai protocolli post-operatori, per restituire un quadro aggiornato delle migliori pratiche oggi disponibili.

«Desidero, innanzitutto riportare il saluto dell’assessore regionale alla Sanità, Riccardo Riccardi, impegnato fuori regione ma che ha voluto esprimere la propria vicinanza e riconoscimento al lavoro svolto» – ha commentato Pietro Valent, sindaco di San Daniele. «Partendo dal reparto di ortopedia, che da decenni svolge un ruolo centrale – ha proseguito – il nostro ospedale continua a rappresentare un punto di riferimento per tutto il territorio regionale. La sua funzione va ben oltre la comunità locale, estendendosi verso il Gemonese, lo Spilimberghese e fino ai confini con il Veneto. In questa struttura, che definisco con orgoglio una vera “bomboniera”, non solo si offrono risposte di qualità ai bisogni di salute dei cittadini, ma si esprime anche una grande umanità da parte di tutto il personale, un valore che spesso fa davvero la differenza. È un ospedale a misura d’uomo, e congressi come questo – dedicati alla politica sanitaria e alla ricerca – continuano a tracciare il solco di una realtà che ha fatto la storia e che continuerà a farla anche in futuro».

Nel suo intervento, Luigino Bottoni, presidente della Comunità Collinare, ha ricordato la straordinaria generosità di questo territorio, una generosità a 360 gradi che si manifesta ogni giorno nel considerare l’ospedale un vero punto di riferimento per i cittadini.

«Il nostro territorio, quello sandanielese in particolare ma più in generale l’intera area della Comunità Collinare, anche grazie all’impegno costante dell’amministrazione comunale di San Daniele e del suo sindaco, è riuscito a trasmettere ai cittadini un forte senso di sostegno verso l’ospedale. Un sostegno che non si limita alle parole, ma che si traduce in fatti concreti. È un territorio molto generoso, probabilmente uno dei più generosi nei confronti dei propri ospedali. Le donazioni raccolte non restano simboliche, ma diventano strumenti reali: apparecchi elettromedicali, attrezzature, dotazioni che contribuiscono in modo tangibile a rafforzare l’eccellenza dell’ospedale di San Daniele. Un ospedale che è una vera struttura di prossimità, profondamente radicata nel territorio e rivolta ai bisogni della comunità. Noi amministratori ne siamo orgogliosi: facciamo e continueremo a fare tutto il possibile per sostenerlo e accompagnarlo lungo un percorso di crescita e miglioramento ».

Il Congresso, patrocinato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal Comune di San Daniele del Friuli, dalla Comunità Collinare del Friuli nonché dalla Società Internazionale di Chirurgia Ortopedica e Traumatologia (SICOT), dalla Società Argentina di Chirurgia della Spalla e del Gomito (AAHYC) e dagli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Udine e dei Fisioterapisti del Friuli Venezia Giulia, rappresenta un importante momento di aggiornamento e confronto sul trattamento delle fratture dell’omero distale, con sessioni dedicate all’inquadramento diagnostico, alle tecniche chirurgiche ed alla riabilitazione e con la partecipazione di relatori italiani di rilievo nazionale e internazionale. Con preghiera di pubblicazione