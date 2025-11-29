A San Danielel’eccellenza ortopedica: il congresso SICSeG riunisce specialisti da tutta Italia

Scienza, riconoscenza e nuove prospettive sulle fratture dell’omero distale al centro dell’incontroAggiornamento, confronto e riconoscenza: sono state queste le parole chiave dell’incontro che si è svolto oggi al Museo del Territorio di San Daniele del Friuli, in occasione del 1° Congresso interregionale Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige della Società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito ETS (SICSeG ETS), intitolato “Le fratture dell’omero distale – Dall’osteosintesi alla sostituzione protesica”.

L’appuntamento ha riunito specialisti da tutta Italia e ha offerto l’opportunità non solo di approfondire «un tema complesso e spesso poco amato dagli ortopedici», come hanno ricordato i due presidenti del congresso, Silvio Demitri e Fabrizio Cont, ma soprattutto «di approfondire il tema dell’omero, in passato poco studiato, ma che recentemente sta ottenendo l’attenzione necessaria», come sottolineato dal vicepresidente nazionale SICSeGETS, Giuseppe Giannicola. L’evento è stato anche l’occasione per rendere omaggio a chi, oltre quarant’anni anni fa, contribuì a fondare e far crescere il reparto di Ortopedia dell’Ospedale Sant’Antonio, oggi considerato un fiore all’occhiello dentro e fuori i confini regionali.

A ricevere un lungo applauso di stima e riconoscenza sono stati i dottori Stefania Cametti e Marcello Pasqualini, visibilmente emozionati nel momento in cui l’Amministrazione comunale ha voluto premiarli per il contributo offerto non solo alla struttura ospedaliera, ma all’intera comunità. Pierfrancesco Murena, assente per indisposizione, ha comunque fatto giungere ai partecipanti — tramite il figlio Luigi, oggi direttore della clinica ortopedica e traumatologica dell’Università degli Studi di Trieste — un sentito ringraziamento.

Il sindaco Pietro Valent ha ricordato le motivazioni del riconoscimento: «per l’alto contributo scientifico e umano offerto alla fondazione e allo sviluppo del reparto di Ortopedia dell’Ospedale di San Daniele del Friuli, che ha rappresentato e rappresenta un punto di riferimento per generazioni di pazienti e per l’intera comunità».

Concetti ribaditi anche da Luigino Bottoni, presidente della Comunità Collinare, che ha evidenziato come “il loro lavoro, e quello dei loro staff, negli anni, abbia rappresentato un valore per tutti i cittadini dell’area collinare e non solo”.

Oltre alla pergamena, ai tre luminari è stata donata un’edizione speciale a tiratura limitata contenente una selezione dei più belli capilettera della millenaria Bibbia bizantina.

Il confronto scientifico è proseguito per l’intera giornata, con contributi che hanno approfondito diversi aspetti: dalle analisi radiologiche alle procedure in sala operatoria, dalle protesi alle modalità di gestione delle fratture nei bambini.

«Siamo molto soddisfatti di questa prima edizione – hanno commentato Luca Marinato e Chiara Paroni, delegati regionali di SICSeG ETS e organizzatori del convegno. È stata una giornata intensa, in cui siamo riusciti a diffondere in modo approfondito lo studio delle fratture dell’omero distale, le loro possibilità di trattamento, contando anche sulla partecipazione di molti giovani professionisti. Un risultato importante, perché proprio i più giovani hanno potuto cogliere la complessità di un osso fondamentale per il corretto funzionamento del gomito e l’importanza di un approccio multidisciplinare nella sua gestione».