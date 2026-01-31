Sangue, sezione di donatori per i professionisti della sanità

Tra le fila dei donatori di sangue non mancano i camici bianchi che, periodicamente, si distendono loro sul lettino per porgere il braccio. A loro è dedicata la nuova sezione dell’Afds provinciale di Udine, che, dopo una prima donazione collettiva, sta ora per essere costituita. Il nome c’è già: sarà intitolata al primario Bruno Barillari.

La donazione collettiva ha visto la partecipazione di una ventina tra medici e infermieri. Hanno voluto essere presenti l’assessore regionale, Riccardo Riccardi, il direttore generale di Asufc, Denis Caporale, la presidente provinciale dell’Afds, Manuela Nardon, e alcuni figli di Barillari.