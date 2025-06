Sanità al collasso, UIL FPL e Nursind proclamano lo stato di agitazione

UIL FPL e NURSIND FVG proclamano lo stato di agitazione del personale di ASUGI, a fronte di una situazione ormai esplosiva che mette a rischio la tenuta del sistema sanitario pubblico nell’area isontina, e con essa la salute dei cittadini e la dignità dei lavoratori.

Le sigle denunciano la carenza di personale in tutti i profili – infermieri, OSS, tecnici, amministrativi – che ha superato ogni soglia di tolleranza. In numerose strutture, denunciano, si lavora al limite o sotto i contingenti minimi, con turni scoperti, straordinari forzati e un clima lavorativo esasperato. Il personale è stremato, vicino al burnout, eppure continua a garantire – con grande responsabilità – assistenza e presenza.

L’Azienda, dicono, ha disatteso ogni promessa: da mesi si attende l’attivazione delle sostituzioni per maternità e malattie lunghe, ma non è stato fatto nulla. La Direzione Generale non risponde, neppure sulle richieste ripetute da quasi due anni per l’ampliamento dei trasporti interni pomeridiani. Un servizio essenziale che – se attivato – permetterebbe agli OSS di tornare a fare assistenza vera, invece di essere impiegati come barellieri o trasportatori, sottraendoli alle corsie dove sono indispensabili.

Ma oggi, ribadiscono, la misura è colma.

Le Unità Operative di Medicina e Chirurgia degli ospedali di Gorizia e Monfalcone rischiano concretamente la chiusura. “Non per mancanza di pazienti o tecnologie, ma per scelte aziendali irresponsabili, che non garantiscono più nemmeno il personale minimo per farle funzionare”.

A tutto questo, ricordano, “si aggiunge una delle pagine più buie della sanità regionale:

l’accordo della vergogna sull’unificazione dei fondi aziendali, firmato da CGIL, CISL e FIALS, che ha derubato ogni lavoratore dell’area isontina di oltre 800 euro a testa, sancendo una divisione vergognosa tra chi ha diritto alla piena retribuzione e chi invece viene sacrificato in nome di equilibri politici.

Esistono forse cittadini di Serie A e cittadini di Serie B?

La vita e il lavoro valgono meno se vivi o operi nell’Isontino?

La sensazione è quella di una cancellazione silenziosa della sanità pubblica a Gorizia e Monfalcone. Ma il silenzio non è solo aziendale.

E i sindaci?

I sindaci di Gorizia, Monfalcone e degli altri Comuni della provincia accettano davvero senza reagire che i propri concittadini vengano privati di cure, reparti, dignità?

Dove sono le loro voci? Dove la loro opposizione?

Tacere oggi significa essere complici di questo disastro.

UIL FPL e NURSIND non accetteranno questo destino in silenzio. Chiediamo interventi immediati: