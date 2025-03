Sanità privata dialoga con la Regione, riaperte le prenotazioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Stop alla protesta, almeno per ora. Le strutture sanitarie private accreditate posano le armi nella contesa sul taglio delle tariffe alla sanità convenzionata volute dal ministero, che avevano portato alla minaccia si sospendere tutte le prestazioni interessate dai tagli – tra il 20% e il 60% – in particolare quelle radiologiche, a partire al 1 marzo. Dopo l’incontro avvenuto durante il fine settimana tra i vertici regionali e quelli di Aiop, Anisap e Assosalute, le associazioni hanno deciso di sospendere temporaneamente il ricorso al Tar. E, cosa più importante, di riaprire le prenotazioni, certi – dicono – che la Regione troverà metodi e soluzioni per lavorare insieme e risolvere le numerose criticità. Sul tema la Procura di Trieste ha anche aperto un’inchiesta per interruzione di servizio pubblico. “La priorità – sottolineano i rappresentanti delle tre associazioni sanitarie – ora è salvaguardare la continuità del servizio e la salute dei cittadini. Avere un tavolo di lavoro significa poter contare su uno spazio di confronto reale, fattivo e costante dove si lavora a concretamente per arrivare a soluzioni condivise e sostenibili”.

Alla Regione le strutture private accreditate chiedono anche di definire, possibilmente entro la fine di marzo, il nuovo accordo triennale regionale per avere una prospettiva unitaria del proprio ruolo all’interno della programmazione in Friuli Venezia Giulia. Intanto, l’amministrazione regionale ha manifestato la volontà di proseguire fattivamente un tavolo di lavoro, già convocato per venerdì prossimo, per trovare una soluzione alle criticità del nuovo tariffario che impatta su numerose prestazioni sanitarie.