Lo Spray nasale per diabetici a grave rischio ipoglicemia sarà gratuito

In FVG sono 336 le persone che soffrono di Diabete Mellito di tipo 1 e per le quali il farmaco glucagone spray nasale rappresenta un’importante risorsa salvavita in particolare per la gestione delle situazioni di emergenza legate a ipoglicemia grave. Dal 24 ottobre 2023 il medicinale è stato riclassificato dall’agenzia italiana del farmaco (AIFA) da fascia A in fascia C rendendolo interamente a carico del cittadino, decisione che ha comportato diverse difficoltà per i pazienti che nella nostra regione ne fanno uso. Da qui la proposta della consigliera regionale Simona Liguori del gruppo Patto-CIVICA FVG, che attraverso uno specifico ordine del giorno-accolto nell’ultima legge finanziaria- ha proposto alla Regione di farsi carico del costo del farmaco.

«Le Regioni Emilia Romagna, Puglia e Toscana – ha spiegato Liguori – si sono già fatte carico del costo di tale farmaco, per continuare ad assicurare ai pazienti diabetici a rischio di grave ipoglicemia il pieno accesso ad una terapia che può contribuire in termini di gestione della malattia, a migliorare sensibilmente la qualità della vita, garantendo efficacia e sicurezza dell’intervento terapeutico in emergenza. Riteniamo necessario che il Friuli Venezia Giulia non rimanga indietro e sostenga gli ammalati e le loro famiglie».