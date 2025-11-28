Trapianti: 120 operazione in un anno

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono 120 i trapianti effettuati nel 2025 di cui 62 di rene, 32 di fegato e 26 di cuore con un rapporto di 100 interventi ogni milione di abitanti, tra i più alti in Italia. È il bilancio dell’attività presentato nel corso della riunione del Centro regionale trapianti, numeri in linea con il 2024 ma in aumento rispetto al 2023 e 2022. A titolo statistico sono 3.066 i trapianti eseguiti: dal primo al cuore nel 1985 fino ad oggi.

Nel corso dell’incontro, alla presenza del coordinatore del centro trapianti, Roberto Peressutti, e dell’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, sono state presentate le iniziative promosse che vanno dalle dichiarazioni di volontà al dono al momento del rilascio della nuova carta di identità elettronica fino alle iniziative con associazioni culturali e di volontariato che hanno consentito di portare anche degli spettacoli nel contesto di Go!2025.

Riccardi ha sottolineato che «Di fronte a un modello organizzativo che non ha saputo correre alla stessa velocità della trasformazione della domanda di salute, l’attività che ruota attorno ai trapianti non si ferma a portare le persone ad acconsentire al dono, ma contribuisce a promuovere la risposta ai bisogni legati alla cronicità».