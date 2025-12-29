Trieste, aperta la prima casa di comunità al Maggiore

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Aprirà ufficialmente il 2 gennaio la prima casa di comunità di Trieste. La struttura hub è ospitata nell’ex pronto soccorso dell’ospedale maggiore, oggi centro prime cure, dove sono stati ricavati gli spazi che ospiteranno medici, infermieri e personale che saranno operativi sette giorni su sette e sulle 24 ore a differenza del centro prime cure attivo solo nell’orario diurno. Asugi aprirà 6 case di comunità a Trieste e 5 nell’isontino, e serviranno a garantire la continuità assistenziale e le cure primarie.

Le case di comunità sono rivolte alle cronicità o alle cure a bassa intensità e per consentire a chi sta male di trovare risposta qualora non dovesse riuscire a contattare il medico di medicina generale.

Fabio Pototschnig, segretario regionale del sindacato Fials, sottolinea che i fondi Pnrr servono per le strutture «senza prevedere un finanziamento ad hoc per l’assunzione di nuovi professionisti della salute, questo – sottolinea il sindacalista – significa spostare il personale di altri servizi indebolendoli a loro volta».