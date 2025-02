Tumori rari, Riccardi: “Fondamentale il ruolo del volontariato”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il volontariato come patrimonio preziosissimo per il sistema sanitario, perché le risposte da dare a pazienti e famiglie di chi è colpito da malattie rare non si fermano soltanto all’interno di una struttura ospedaliera, ma coinvolgono le persone e i loro affetti più cari, affrontando tutta la complessità che una malattia rara comporta. E’ stato questo il senso dell’intervento dell’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, durante l’evento di oggi, a Trieste, dal titolo “Affrontiamo il glioblastoma con speranza e coraggio”. Nel suo intervento Riccardi ha sottolineato l’importanza del progresso scientifico nella lotta alle malattie rare. Sempre l’assessore ha esaltato il ruolo delle associazioni di volontariato.