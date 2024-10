Udine, i casi di tumore al seno aumentano di circa 300 all’anno

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le diagnosi di tumore al seno crescono, l’incidenza dei casi colpisce le fasce d’età tra i 55 ai 65 anni ma il rischio può partire anche dai 23 anni. Per questo è sempre più importante la prevenzione oncologica, fondamentale per fare una diagnosi prima che provochi danni significativi. Ottobre è il mese della prevenzione al tumore al seno, lanciata da Associazioni come l’Andos Udine con al fianco esperti, come la Direttrice della Chirurgia senologica Del Santa Maria della Misericordia, che ha evidenziato, nel corso di un convegno, i numeri dei nuovi tumori trattati dalla struttura in un anno, circa 300, ma con una riduzione della mortalità.