Udine, al via i corsi di Anziani ‘in’ movimento

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dare più vita agli anni, migliorare la mobilità di tutte le articolazioni e le difese immunitarie, stando in compagnia e divertendosi. E’ l’opportunità offerta dai corsi di ginnastica dolce, balli di gruppo e gruppi di cammino organizzati dall’Associazione Che spettacolo, incaricata dal Comune di Udine di gestire queste attività rivolte alla popolazione adulta e anziana della città. Il format è quello di Anziani in movimento, ben noto al pubblico di Telefriuli. I corsi, suddivisi in due cicli, sono partiti lunedì 11 novembre in diverse palestre e sedi in città. Un centinaio al momento gli iscritti. Responsabile scientifico del progetto è Caludio Bardini, mentre i docenti sono giovani laureati in Scienze Motorie e Scienze dello Sport dell’Università di Udine.

Il programma delle attività prevede:

Ginnastica dolce – Anziani “in” Movimento

Carducci, al martedì e venerdì dalle 16.00 alle 17.00

D’Orlandi, al martedì e venerdì dalle 17.00 alle 18.00

San Domenico, lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00

Zardini, al lunedì e giovedì dalle 16.00 alle 17.00

Zorutti, al martedì e venerdì dalle 17.20 alle 18.20

IV Novembre, al mercoledì e venerdì dalle 18.00 alle 19.00

Ballo di gruppo

Nievo, al martedì e venerdì dalle 17.30 alle 18.30 e dalle 18.30 alle 19.30

Gruppi di Cammino

“Chiavris”, parco Brun ogni martedì e giovedì ore 9.00

“Panorama”, partenza da Via Cormor Basso n° 12 ogni lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.00

“Rizzi – Villaggio del Sole” fronte Chiesa piazza dei Rizzi ogni lunedì e mercoledì ore 16.30

Ulteriori informazioni sul sito chespettacolo.info