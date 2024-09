Una camminata piena di salute a Gemona

Mercoledì 25 settembre, a Gemona del Friuli, si terrà la passeggiata “10mila passi di Salute”, guidata da istruttore laureato in Scienze Motorie, lungo il “Percorso vita tra acque e castelli”. La partenza sarà alle 9, ritrovo al parcheggio di Palazzo Scarpa, in via Cavour, davanti al cartellone del progetto “FVG IN MOVIMENTO 10mila passi di Salute”.

Il progetto è sostenuto dalla Regione FVG – Direzione centrale Salute, attuato da Federsanità ANCI FVG, nell’ambito del “Piano regionale della Prevenzione – Comunità Attive”, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Udine e PromoTuriSmo FVG. La passeggiata è realizzata in collaborazione con il Comune di Gemona del Friuli, il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Friuli Centrale, A.S.D. “Sport&Fun”, le associazioni locali e i gruppi di cammino. Il gruppo sarà guidato da un laureato in Scienze Motorie che curerà anche la pratica di alcuni esercizi di attività fisica insieme a utili indicazioni per conduttori di Gruppi di Cammino / Walking leader, a cura del prof. Stefano Lazzer, coordinatore del Corso di Laurea magistrale in Scienze Motorie, Dipartimento Area Medica, Università di Udine.

L’iscrizione è gratuita, ma obbligatoria, tramite mail a: [email protected]

In caso di forte maltempo la passeggiata sarà rinviata a data da destinarsi. Per aggiornamenti consultare il sito del Comune www.comune.gemona-del-friuli.ud.it

La finalità del progetto, a cui aderiscono ben 91 Comuni per 82 percorsi, è quella di attuare il “Piano Regionale della Prevenzione – Comunità Attive”, promuovere sani stili di vita, in primo luogo il movimento che, insieme all’alimentazione equilibrata e altri comportamenti, previene numerose patologie e promuove salute e benessere e invecchiamento attivo. Per raggiungere questi “obiettivi di salute” è fondamentale il ruolo partecipe dei Comuni, Ambiti socio-sanitari, associazioni locali, gruppi di cammino, medici di medicina generale, farmacie e tutti i principali attori per salute e welfare sul territorio.