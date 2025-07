22 in corsa per vincere il “Canta Junior”

Il Parco Junior di Lignano Sabbiadoro si sta preparando per accogliere i giovani cantanti finalisti del concorso “Canta Junior”.

Sabato 12 luglio infatti, alle ore 21.00 allo “Junior’s Restaurant”, area destinata agli spettacoli ed alla ristorazione del Parco si esibiranno presentati da Michele Cupitò, ventidue cantanti che si sono conquistati un posto per la finalissima di questo concorso che vede in gara due categorie: “Canta Junior…Baby” per bambini e bambine di età compresa tra i 6 ed i 10 anni e “Canta Junior…Junior” per concorrenti di età compresa tra gli 11 ed i 14 anni.

La finale sarà anche trasmessa domenica 13 luglio alle ore 21.00 su Telefriuli.

La prima edizione di “Canta Junior”, ideato da Michele Cupitò, si svolse nel noto family park lignanese nel 2015 e proseguì per cinque edizioni sino al 2019; quest’anno, con l’occasione di festeggiare anche i trent’anni del Parco Junior è stato deciso di riproporlo.

“Canta Junior”, organizzato dalla direzione del Parco in collaborazione con l’agenzia “modashow.it”, vuole offrire anche un’opportunità di formazione e, per questo motivo, il “Parco Junior” mette in palio per i vincitori due borse di studio di un importo complessivo di € 1.000 per l’approfondimento e lo studio del canto.