65° Festival di Majano: Fabri Fibra, Gué, The Darkness, Ruggero dei Timidi e Deejay Time

Il Festival di Majano, rassegna fra le più attese dell’estate del Nordest e fra le più longeve in assoluto del Friuli Venezia Giulia, presenta il calendario completo della sua 65a edizione. Il format è quello confermato in decenni di grande lavoro e passione, che hanno portato la Pro Majano a poter presentare un cast artistico che si allinea ai principali festival della penisola, a cui si aggiungono happening gastronomici, appuntamenti culturali, mostre e eventi sportivi, per un programma che rende questa una manifestazione di tutti e aperta a tutti. Il calendario completo è consultabile sul sito www.promajano.it. Il Festival di Majanoè organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli-Venezia Giulia, PromoTurismo FVG, Comune di Majano, l’Associazione regionale tra le Pro Loco, la Comunità Collinare del Friuli, il Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.

“Negli ultimi anni la Regione Friuli Venezia Giulia si è distinta quale vera e propria “casa” dei grandi eventi, siano essi a sfondo musicale, sportivo o culturale. Il nostro territorio è sempre più baricentrico e ricercato dagli artisti per le loro tournée e dagli appassionati per la qualità dell’offerta. In questo contesto, il Festival di Majano ha saputo fare da precursore, investendo con lungimiranza sulla musica dal vivo quale fattore di attrattività per il turismo locale. Giunto alla 65esima edizione, il Festival è una delle rassegne più amate e conosciute del Nordest e anche quest’anno è pronto a sorprendere con i nomi più importanti della musica nazionale. Un ringraziamento agli organizzatori per il ricco palinsesto di eventi, che darà visibilità e lustro non soltanto al Friuli collinare, ma a tutto il Friuli Venezia Giulia, attirando visitatori anche da fuori Regione”.

Sergio Emidio Bini – Assessore regionale alle Attività Produttive e Turismo.

MUSICA E EVENTI LIVE

È la grande musica la protagonista della kermesse majanese con un programma di concerti di assoluto livello che proietta il Festival fra le rassegne più importanti di tutto il contesto nazionale. Il primo fra gli appuntamenti di punta sarà sabato 26 luglio, con il concerto del rapper italiano Guè.Artista fra i più influenti della scena hip hop italiana, inizia la sua carriera con i Club Dogo, gruppo che rivoluziona il rap italiano. Successivamente, da solista, si conferma a livelli massimi, con uno stile che mescola liriche sofisticate, storytelling e riferimenti alla cultura urban internazionale. Oltre alla musica, Guè è un’icona di stile e imprenditore di successo, con un’influenza che supera i confini dell’hip hop. A Majano porterà il suo nuovo spettacolo “La Vibe – Summer Tour”. Pochi giorni dopo, il 29 luglio, toccherà a un altro king del rap italiano, Fabri Fibra, scatenare il pubblico con “Festival Tour 2025”. In vent’anni di carriera Fabri Fibra ha contribuito prima a creare e poi a consolidare la scena rap, facendo diventare questo genere musicale il più importante del panorama musicale italiano degli ultimi anni. Dal primo album “Turbe Giovanili” del 2002, passando per il classico “Mr. Simpatia”, nonché il rivoluzionario disco d’esordio in major “Tradimento”, fino agli ultimi lavori “Caos” (certificato doppio platino) e “Mentre Los Angeles brucia”, Fabri Fibra ha dimostrato come tecnica e contenuti possano viaggiare di pari passo facendo diventare il rap il nuovo cantautorato. Il grande rock internazionale dei The Darkness scatenerà invece il pubblico sabato 2 agosto, con l’unica data estiva italiana della band. Il loro hard rock ispirato a mostri sacri come AC/DC, Led Zeppelin, T-Rex, The Queen e Van Halen ha bucato gli schermi delle emittenti musicali internazionali e surriscaldato le radio di milioni di ascoltatori. A ogni rock party che si rispetti infatti non possono mancare gli acuti in falsetto del cantante Justin Hawkins, accompagnati dalle schitarrate e dagli assoli del fratello Dan Hawkins su hit intramontabili come “Love Is Only a Feeling”, “I Believe in a Thing Called Love” o “One Way Ticket to Hell”. Il crooner più “impacciato” della musica italiana, Ruggero de I Timidi, salirà sul palco majanese il 3 agosto con “La Reunion”, uno spettacolo in cui il geniale cantautore farà pace con sé stesso per regalare un’altra emozione al Popolo Timido. Artista tutto da scoprire è poi Naska. Ironico e provocatorio, romantico e riflessivo, sa parlare di amore come di alienazione, di eccessi e di ricerca di sé stessi, di libertà e di affetti familiari. Rivelazione degli ultimi anni, considerato apripista del nuovo movimento punk italiano, Naska sarà live al festival sabato 9 agosto. La grande festa dance a Majano, dopo i successi di Gabri Ponte, Eiffel 65 e Gigi D’Agostino, si concretizzerà quest’anno in un evento che ha fatto la storia di questo genere in Italia. Il 14 agosto sul palco dell’Area Concerti arriverà il Deejay Time, uno show unico, che trasporterà il pubblico in quei mitici anni ’90 che hanno visto esplodere il fenomeno della musica elettronica. Un viaggio nel tempo nel passato e nel futuro, con le più grandi hit da dancefloor italiane e internazionali. Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso sono stati dei veri e propri pionieri che hanno saputo scrivere una pagina indelebile della storia della musica dance e dal notevole impatto nella cultura pop italiana, che ancora oggi attrae tre generazioni. Suoni e atmosfere di un amatissimo decennio saranno invece i protagonisti dell’evento in programma sabato 16 agosto, in “Voglio tornare negli anni ‘90”. Uno show unico, incredibile, emozionante, un format musicale nazionale a tema che, in un anno, ha visto migliaia di presenze su piazze, parchi divertimento, discoteche e club italiani. Due ore di spettacolo e intrattenimento continuo, curate nei minimi dettagli per immergere completamente il pubblico nell’atmosfera autentica di un decennio che ha rivoluzionato la musica. I biglietti per questi appuntamenti sono in vendita sul circuito Ticketone, tutte le info su www.promajano.it .

Ma come da tradizione il festival regala sempre anche tanta ottima musica da godere gratuitamente, sia sul main stage dell’Area Concerti, sia sul secondo palco di Piazza Italia. Il giorno della grande inaugurazione, venerdì 25 luglio, ecco quindi un gradito ritorno, quello dei Creedence Clearwater Revived, band internazionale che da più di trent’anni porta in giro per il mondo i suoni e le atmosfere dei Creedence Clearwater Revival, band fondata dai fratelli John e Tom Fogerty, autrice di inni rock come “Proud Mary” e “Have you ever seen the rain”. Dopo il successo dello scorso anno, il 17 agosto torna Cinedisco 2, spettacolo che nasce da un’idea di Dj Maxwell, il primo cinemusic party che unisce il meglio del cinema e della musica elettronica in un unico grande spettacolo. Il 6 agosto, sempre all’Area Concerti a ingresso libero, si balla con Marakaibo “Krepapelle d’Estate”. Musica di qualità verrà proposta in tutte le serate del festival anche sul second stage in Piazza Italia. Qui si alterneranno Anni Ruggenti (25 luglio), Rewind, Tributo a Vasco (27 luglio), Dance Mania (29 luglio), Diatriba (1 agosto), Fuckers (2 agosto), Pitura Stail – Tributo ai Pitura Freska (3 agosto), 902020 Crossover Sound (6 agosto), Comanchero ‘80 Dj Roger (7 agosto), Tra Palco e Realtà – Tributo a Ligabue (8 agosto), Broccoletti Pop (9 agosto), Playa Desnuda (10 agosto), May Day 28 (13 agosto), Galao (15 agosto).

PREMIO PRO MAJANO E MAJANO NUOVA

Grazie all’impegno della commissione cultura della Pro Majano, il festival vedrà anche quest’anno l’importante appuntamento con la cerimonia di conferimento del Premio Pro Majano. Mentre la data verrà comunicata nei prossimi giorni, è notizia freschissima di oggi il destinatario del riconoscimento, che ogni anno viene conferito a un simbolo dell’eccellenza friulana in Italia e nel mondo. A vincere il Premio Pro Majano 2025 è il maestro Giorgio Celiberti, pittore e scultore contemporaneo che ha saputo trasformare il dolore in poesia visiva. L’artista segue nell’albo d’oro del premio: Contrammiraglio Paolo Treu (2011), Dante Spinotti (2012), Giorgio Di Centa (2013), le Frecce Tricolori (2014), Chiara Cainero (2015), la Cineteca del Friuli (2016), Don Domenico Zanier (2017), Bruno Pizzul (2018), Don Alessio Geretti (2019), Pietro Pittaro (2020), Enzo Cainero (2021), Giannola Nonino (2022), Edi Orioli (2023) e Jonathan Milan (2024). L’inizio del Festival vedrà anche l’uscita del nuovo numero unico per il 2025 della rivista Majano Nuova, che approfondirà tutte le iniziative culturali in corso di programmazione e le attività con le città gemellate con Majano, darà spazio alle eccellenze del comprensorio majanese e alle tante realtà associative del territorio.

MOSTRE, SPORT E TEMPO LIBERO

La cerimonia ufficiale di inaugurazione del festival sarà sabato 26 luglio, alle 19.00 in Piazza Italia, alla presenza delle autorità. Domenica 27 luglio, alle 11.00 all’Hospitale, si terrà invece la cerimonia di consegna del Premio Armando Prada “Un Maestro di Vita”, conferito da diciannove anni dal Comune di Majano a persone meritevoli di riconoscenza nel territorio collinare.

Fra gli eventi sportivi da citare la Staffetta Tre per un Gallo, corsa amatoriale 3×5 km in programma venerdì 1 agosto alle 19.30. Tornano al festival anche gli apprezzatissimi raduni motoristici. Sabato 2 agosto, alle 16.00 in Piazza Italia, ecco il 1° Raduno Lancia Delta Integrale. Domenica 10 alle 9.00 del mattino torna il Raduno di Auto D’epoca, giunto alla 2a edizione. Domenica 17 agosto, alle 9.00, sempre in Piazza Italia, si svolgerà invece il 3° Raduno dei Trattori.

In tutte le domeniche del festival, alle 17.00 in Piazza Italia, diversi saranno gli appuntamenti per i più piccoli a cura di Free Time. Il 27 luglio ecco il laboratorio “Crea il tuo gallo Folk/Rock”, con Laura De Rosa. Il 3 agosto divertimento con gonfiabile, truccabimbi, sculture palloncini, bolle di sapone e zucchero filato gratis per tutti i presenti. Il 10 agosto laboratorio per grandi e piccini, popcorn per tutti e giochi gonfiabili, mentre il 17 agosto pomeriggio magico con il Mago Leo.

La Sala Ciro di Pers ospiterà la mostra dal titolo ”Discutere di Scooter”, esposizione statica di scooter dal 1945 a oggi, recuperati e restaurati dal friulano Vinicio Fabbro, conosciuto come “il Fari”. Carrozziere lamierista di professione, Vinicio non è solo un esperto nel modellare il metallo, ma un custode instancabile di un’epoca che rischiava di essere dimenticata: quella degli scooter italiani degli anni d’oro, che il pubblico potrà ammirare in alcuni bellissimi esemplari a Majano, durante tutte le serate del festival (ingresso libero).

Sabato 2 e domenica 3 agosto torna invece la storica mostra “Funghi in piazza”, giunta alla 27a edizione, allestita dal Gruppo Micologico Majanese.

Domenica 17 agosto, pochi minuti prima della mezzanotte, il Grande Finale Pirotecnico saluterà la 65a edizione del festival, per dare appuntamento a tutti al 2026.

ENOGASTRONOMIA

Le eccellenze della gastronomia friulana, italiana e mitteleuropea sono da sempre un fiore all’occhiello del Festival di Majano. I visitatori potranno decidere di provare tre distinti menù in tre distinte aree tematiche. La Boutique della Brace, dove gustare lo strepitoso galletto allo spiedo, costa e salsiccia, e i Wurstel ripieni di formaggio arrotolati nella pancetta. Nella Cucina Centrale ecco la magnifica Wienerschnitzel con patate, cucinata dagli “Amis di San Martin”. L’Angolo della bontà proporrà poi l’immancabile filetto del festival, proposto in quattro squisite varianti, oltre all’elegante spazio enoteca, dove sorseggiare i vini delle migliori cantine del territorio e alla birreria dove godersi un buon boccale di birra a caduta. Immancabile sarà lo spazio gestito da Cucina di Carnia, dove assaporare il frico morbido o friabile, i cjarsons alle erbe e gli gnocchi allo speck e ricotta affumicata. Nel giardino centrale la possibilità di gustare la strepitosa costata con 40 giorni di frollatura, proposta dalla macelleria Zamolo e i gustosissimi arrosticini. Diverse saranno le degustazioni mirate programmate: 26 e 27 luglio degustazione di calamari a cura degli amici A.R.C.U. associazione ricreativa culturale Urbignacco di Buja; il 2 e 3 agosto degustazione di ricciolo di trota a cura di Le Gravate; il 9 e 10 agosto degustazione di tortellini, torta fritta e salumi emiliani a cura degli amici di Traversetolo, comune parmigiano gemellato con Majano; il 15, 16 e 17 agosto degustazione di Hamburger al carbone e primi piatti a cura di Bar Ristoro da Teresine. Il fine settimana del 2 e 3 agosto vedrà l’appuntamento “Sapori di Friuli Venezia Giulia on Tour – Degusta, scopri e assapora il meglio del territorio!”, in collaborazione con Despar, evento con prenotazione su www.despar.it/it/sapori-fvg . Per consultare la mappa del gusto e tutti i menù visitare il sito www.promajano.it.