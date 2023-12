Ad Aviano la magia del canto gospel sabato 23 dicembre

La voce è prima di tutto respiro, soffio dell’anima che esprime il nostro vero sé, ma è anche energia che scorre sotto forma di suono attraverso di noi. E’ corpo che si fa suono: viene dai polmoni, dalla gola, dal corpo profondo. La voce è emozione, esprime le vibrazioni più profonde del nostro essere. E per il quinto appuntamento dei “Pomeriggi da Sogno” organizzati per il Comune di Aviano, Molino Rosenkranz ha scelto proprio questa “primitiva” emozione e la professionalità di due gruppi corali, il Saint Lucy Gospel Choir di Prata di Pordenone e il Sand Of Gospel di Lignano Sabbiadoro, che sabato 23 docembre, alle 16.00 in piazza Duomo, uniranno le proprie voci per un concerto da non perdere. Una cinquantina di elementi, diretti da Alessandro Pozzetto, che hanno fatto vibrare le più importanti piazze d’Italia e non solo partecipando, anche recentemente, a palinsesti sulle rete televisive nazionali.

Pozzetto, cantante e direttore anche dell’Italian Gospel Choir, si è esibito all’Arena di Verona, a Milano, Monaco, New Yook, Chicago a fianco di personaggi di calibro come Stewie Wonder, Laura Laura Pausini, Mario Biondi, Adriano Celentano, Andrea Bocelli, Katia Ricciarelli e molti altri. Per lui, sostenitore e ricercatore del Sound Healing, cantare è guarigione e l’intento è quello di strasmettere bellezza, relazione e consapevolezza.

Con musica dal vivo, la scaletta del concerto di Aviano (in caso di maltempo al Pala Pleif) spazia tra i vari stili della musica gospel, brani di musica pop e brani natalizi: Love theory, We wish you a marry Christmas, Jesus is real, Ringing them bells, Jingle bell rock, How much we can bear, Jehovah Sabaoth, Take It to the lord in Prayer , Akhekho – Uvumile, Excellent is Your name, Do not pass me by, Santa Claus is coming to town …e l’immancabile Oh, happy day.

“Sepolta in fondo a te stesso esiste la tua vera voce. Quello che nessuno sa che tu sei, o che sei stato, o che potresti essere si rivelerebbe in quella voce. Basterebbe che liberassi questa voce che hai sempre nascosto a tutti, e lei subito ti riconoscerebbe per chi sei veramente.” Così scriveva Italo Calvino che sarà al centro dell’altro appuntamento in piazza ad Aviano, mercoledì 27 dicembre, alle 17.30, con la lettura scenica tratta da “Marcovaldo” : la voce narrante sarà quella di Roberto Pagura, direttore artitico di Molino Rosenkranz, accompagnato alla fisamonica dal maestro Giannino Fassetta.