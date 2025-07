Alessandra Amoroso in dolce attesa conquista il pubblico di Villa Manin

Alessandra Amoroso, dopo aver conquistato i palasport italiani, ha salutato il pubblico in Friuli. In tremila si sono dati appuntamento a Villa Manin, dove la stella del pop italiano, amatissima dal pubblico, ha fatto tappa con il suo “Fino a Qui Summer Tour 2025”, unico passaggio in Friuli Venezia Giulia.

La cantante pugliese, elegante e raggiante in dolce attesa, con la sua esibizione ha chiuso la stagione dei concerti nel complesso dogale.

Ad aprire la scaletta è stata la canzone “La stessa” e l’applauditissima “Camera 209”. La performance si è poi snodata attraverso tutti i successi di quasi vent’anni di carriera, dalle canzoni dell’ultimo album “Io non sarei”, fino ai successi degli esordi. A chiudere la serata, fra gli applausi del pubblico di Villa Manin, le bellissime “Comunque andare” e “Vivere a colori”.