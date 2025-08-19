Art tal Ort 2025 si chiude con la poesia delle marionette

Il gran finale della rassegna Art tal Ort 2025 sarà un “viaggio” imperdibile grazie alla compagnia internazionale Di Filippo Marionette, pronta a incantare grandi e piccoli con quattro appuntamenti nel cuore del Friuli collinare. La compagnia, formata dall’italiano Remo Di Filippo (Offida, AP) e dall’australiana Rhoda Lopez, porterà in scena due spettacoli capaci di emozionare ogni pubblico: una chiusura di rassegna che promette meraviglia e tanti sorrisi.

APPESO AD UN FILO – Il primo appuntamento in calendario è per mercoledì 20 agosto a Ciconicco di Fagagna, nella piazza della chiesa, dove alle 21 andrà in scena “Appeso ad un filo”. Questo spettacolo, ormai divenuto un cavallo di battaglia della compagnia, sarà una vera e propria esperienza senza parole, ricca di poesia e comicità. Le marionette, attraverso il solo movimento, la musica e l’interazione diretta con gli attori-marionettisti, riusciranno a raccontare storie capaci di incantare i più piccoli e far sognare gli adulti. Ogni personaggio porterà con sé un universo emotivo, in uno spettacolo che ha già ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali. “Appeso ad un filo” verrà replicato venerdì 22 agosto alle 17.30 nel giardino della Biblioteca Guarneriana – Sezione Moderna, a San Daniele del Friuli, e sabato 23 agosto alle 21 nel Parco Urbano Pasc di Pozzalis di Rive d’Arcano, portando la stessa magia in altri due suggestivi angoli del territorio collinare.

VARIATIONS – Sempre venerdì 22 agosto, ma alle 21, il pubblico potrà assistere anche a “Variations”, la nuova produzione della compagnia, che andrà in scena a Moruzzo, in via Canonica 1. In questo spettacolo, il protagonista sarà Proto, una marionetta consapevole di essere tale, che accompagnerà gli spettatori in un viaggio ironico e toccante attraverso le tappe fondamentali della propria esistenza. Si affronteranno, con leggerezza e profondità, temi come la fragilità umana, l’identità, la consapevolezza di sé e il rapporto con la tecnologia. “Variations” proporrà un linguaggio originale, che metterà in discussione e al tempo stesso valorizzerà la figura tradizionale dei marionettisti, veri coprotagonisti di questa piccola commedia poetica.

Tutti gli spettacoli saranno a ingresso libero. In caso di maltempo, verranno spostati al coperto, nelle sedi indicate sul sito ufficiale della rassegna www.artalort.it.

Art tal Ort 2025, organizzata da Felici ma Furlans, è resa possibile grazie al sostegno di Fondazione Friuli, Comunità Collinare FVG, PrimaCassa FVG, dei Comuni coinvolti e delle associazioni partner che ospiteranno e accompagneranno gli eventi fino alla conclusione della rassegna.