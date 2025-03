Bobby Solo festeggia gli 80 anni a tempo di rock e si racconta a Telefriuli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ottant’anni a ritmo di rock. Sono quelli che il 18 marzo si prepara a festeggiare un’incona della musica italiana: Bobby Solo, che da anni ha scelto Aviano e il Friuli come posto dove vivere con la famiglia. Il cantante, vincitore di due Festival di Sanremo, per l’occasione si è raccontato ai microfoni Telefriuli, snocciolando aneddoti, come la nascita di “Una lacrima sul viso”.

Boby Solo offrirà a Pordenone un concerto al Capitol la sera del 20 marzo, due giorni dopo gli ottant’anni, vissuti sempre da protagonista