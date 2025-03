Bobby Solo spegne 80 candeline,”Così è nato il mio nome”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ottant’anni e non sentirli. Festa per Bobby Solo che oggi soffia su 80 candeline. Nato a Roma il 18 marzo 1945, sul finire della guerra è diventato un’icona della musica italiana, con due Festival di Sanremo vinti, con “Se pagi, se ridi” e “Zingara”, in coppia con la Zanicchi, oltre all’immortale “Una lacrima sul viso” scritta con Mogol. Da anni ha scelto di vivere ad Aviano per more.

All’anagrafe Roberto Satti, come ha raccontato a Telefriuli, dovette trovarsi uno pseudonimo, non per vena artistica, ma per imposizione del padre.

Giovedì 20 marzo al Capitol di Pordenone alle 20,30 si esibirà in un concerto per la città.