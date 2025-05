Caparezza il primo ospite del Festival di Majano 2026

Con un programma ricco e variegato, che ospiterà alcune delle migliori proposte musicali italiane e internazionali, il Festival di Majano prepara una sensazionale 65a edizione. Da fine luglio a metà agosto, infatti, si alterneranno nella cittadina collinare in provincia di Udine artisti e eventi del calibro di Creedence Clearwater Revived (25 luglio a ingresso libero), Guè (26 luglio), Fabri Fibra (29 luglio), The Darkness (2 agosto), Ruggero De I Timidi (3 agosto), Naska (9 agosto), Deejay Time (14 agosto), Voglio Tornare negli Anni ’90 (16 agosto) e Cinedisco (17 agosto). Il calendario completo di tutti gli appuntamenti, fra musica, cultura, gastronomia e sport, sarà presentato alla stampa nelle prossime settimane.

Un’edizione tutta da vivere del festival, che tuttavia guarda però già al futuro, cioè al 2026. A sorpresa viene infatti annunciato oggi anche il primo nome dell’edizione numero 66. Il prossimo 16 agosto 2026 a salire sul palco dell’Area Concerti sarà infatti uno degli artisti più visionari della scena italiana, Caparezza, al suo grande ritorno al festival dopo lo spettacolare concerto dell’agosto 2022. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Pro Majano, saranno in vendita dalle 14.00 di giovedì 22 maggio sul circuito Ticketone. Tutte le info su www.azalea.it e www.promajano.it .

Il momento che tutti stavano aspettando è arrivato: Caparezza torna live nel 2026 con oltre 20 date, le uniche in programma, che lo vedono sui palchi dei principali festival italiani da giugno a settembre. Dopo aver svelato sui suoi social di essere a lavoro su nuova musica, l’artista annuncia oggi a sorpresa il grande ritorno live, dopo 4 anni di attesa dall’ultimo tour, tratto dall’album Exuvia, certificato Platino.

Artista unico, originale e multiforme, musicista tra i pionieri del rap italiano e dagli ultimi 3 album produttore dallo stile inconfondibile, Caparezza si è da sempre distinto nel panorama musicale per la sua profonda abilità letteraria, facendo dei giochi di parole la sua cifra stilistica, unendo satira e critica sociale. Un ritorno attesissimo che arriva dopo il momentaneo saluto al suo pubblico nel 2022 con la promessa di rivedersi presto sul palco.