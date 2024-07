Al Castello di Udine Concerto del Risveglio con Roy Paci

Cresce l’attesa a Udine per il “Concerto del Risveglio”, uno degli eventi di richiamo dell’estate musicale del capoluogo friulano ideato già nel 2015 dal Comune di Udine in collaborazione con VignaPR e FVG Music Live, che si terrà sabato 6 luglio 2024 al Castello di Udine (ingresso gratuito sino ad esaurimento dei posti, apertura porte ore 6:00, inizio concerto ore 7:00).

Ascoltando della musica di qualità, sarà l’occasione per unica per vivere e godere a un orario inusuale uno dei luoghi più belli di Udine, che offre una vista panoramica sulla città e sulle Alpi Giulie ed è la Sede dei Civici Musei e delle Gallerie di Storia e Arte.

Con il suo personalissimo stile e il suo inconfondibile suono, il protagonista dell’edizione 2024 del “Concerto del Risveglio” sarà Roy Paci, una delle figure più carismatiche e poliedriche del panorama musicale italiano, affermatosi sulla scena internazionale, grazie anche alle collaborazioni Manu Chao, Mike Patton, Negrita, Vinicio Capossela e molti altri.

Cantante, trombettista, compositore e produttore discografico, fondatore della label e casa di produzione Etnagigante, Roy Paci si è distinto inoltre per le sue composizioni per cinema, tv e teatro che gli sono valse prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Nastro d’Argento e una candidatura al David di Donatello.

Oltre alla sua storica band degli Aretuska con la quale ha infiammato i palchi dei principali festival europei e latinoamericani, l’artista siciliano si è fatto apprezzare per la sua capacità di esprimersi a 360 gradi, che lo hanno portato a creare molteplici progetti musicali: dalla Banda Ionica a Corleone, dall’Orchestra del Fuoco a Carapace, passando per la collaborazione con il nostro compositore Remo Anzovino con il quale ha realizzato l’album “Fight For Freedom: Tribute To Muhammad Ali”.

E anche per il “Concerto del Risveglio” Roy Paci ha voluto creare un progetto inedito e originale: la Roy Paci Experience, che sabato alle 7 del mattino lo vedrà sul palco del Castello di Udine con la sua immancabile tromba assieme a un trio d’eccezione composto Roberto De Nittis al piano, Gianmarco Straniero alla batteria e Matteo Domenico Frigerio al contrabbasso per far vivere un’esperienza musicale carica di note energiche e allo stesso tempo eleganti.