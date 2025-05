C’era una volta la Discoteca, serata revival al Mr. Charlie di Lignano

La discoteca Mr. Charlie di Lignano Sabbiadoro si prepara ad ospitare l’evento “C’era una volta la Discoteca – Il suono di un ricordo che riaccende l’anima”. La serata di terrà sabato 10 maggio e sarà dedicata alla celebrazione della storia delle discoteche e degli staff del Friuli Venezia Giulia dagli anni ’60 al 2010.

L’appuntamento ripercorrerà cinque decenni di musica e cultura del divertimento notturno regionale, dando spazio ai protagonisti di quell’epoca: deejay, staff e gestori dei locali. L’intento è far rivivere le atmosfere e le emozioni legate a questi luoghi, significativi per molti sia tra gli addetti ai lavori che per il pubblico.

Il Mr. Charlie, discoteca attiva dagli anni ’70, sarà un punto di incontro per coloro che hanno vissuto e frequentato le discoteche del Friuli Venezia Giulia.

La serata, che inizierà alle 21:30, ha ricevuto il patrocinio di “Io Sono Friuli Venezia Giulia”.