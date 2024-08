Cinema inclusivo a Udine: 4 serate in Corte Morpurgo

Giovedì prossimo 8 agosto a Udine prende il via INCinema Outside – il cinema all’aperto aperto a tutti – ovvero la prima rassegna di cinema all’aperto accessibile, che prevede quattro serate di proiezioni accessibili anche alle persone disabili sensoriali, organizzata da Libero Accesso in collaborazione con Sub-Ti Access, nell’ambito di UDINESTATE, con il supporto del Comune di Udine e della Banca di Udine e con il patrocinio di FISH, FIADDA, ASS. DISABILI VISIVI, ANIRIDIA, Consulta Regionale delle Associazioni delle Persone con Disabilità e delle loro Famiglie FVG. Le proiezioni si terranno dall’8 all’11 agosto alle 21.30 nella Corte di Palazzo Morpurgo, in Via Savorgnana 12.

Si tratta della versione estiva del progetto INCinema Festival del Cinema Inclusivo https://www.incinema.org – il primo festival del cinema accessibile, che si è tenuto lo scorso inverno in otto città in Italia, con una tappa speciale a Udine a dicembre 2023.

I film nel programma di INCinema sono rivolti a tutti, anche alle persone con disabilità sensoriali, poiché presentati con i sottotitoli per le persone sorde e ipoacusiche sull’immagine e l’audiodescrizione per le persone cieche e ipovedenti scaricabile sul proprio smartphone. “Vogliamo dare a tutti la possibilità di vivere la magia del cinema – dichiara l’ideatore della rassegna Federico Spoletti – e dall’esperienza ultra decennale maturata con la sottotitolazione ai principali festival del cinema del mondo è nata l’idea di sviluppare un progetto culturale inclusivo che desse l’opportunità di godere della visione dei film e di vivere l’esperienza unica del festival anche a coloro ai quali fino ad ora era preclusa. L’accessibilità alla cultura deve essere garantita a tutti, su basi di equità, indipendentemente dalle capacità sensoriali di ognuno, perché la cultura è di tutti” chiosa Spoletti. Alle proiezioni di INCinema, le persone sorde e ipoudenti leggono i sottotitoli sullo schermo, le persone cieche o ipovedenti possono scaricare l’app gratuita Earcatch dagli store digitali e ascoltare l’audiodescrizione del film con gli auricolari dal proprio telefonino. Quando inizia il film l’app sincronizza automaticamente l’audiodescrizione che, nelle pause di dialogo, spiega ciò che accade

INCinema Outside, di cui l’ultima settimana di luglio c’è stata un’anteprima al Festival Parole in Vetta a Sappada, propone al pubblico udinese 4 commedie che hanno partecipato a festival internazionali, proposti in modalità inclusiva.

Entusiamo per l’iniziativa è stata espressa, tra gli altri, dall’Associazione Disabili Visivi APS-ETS il cui vicepresidente Pietro Turco, riconoscendo l’alto valore culturale e sociale dell’iniziativa ha dichiarato “Garantire e promuovere l’accessibilità delle proiezioni cinematografiche e, in generale, dei prodotti culturali, è in linea con il dettato della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e con la nostra Costituzione, per una inclusione reale e completa. L’ADV è impegnata da oltre 50 anni in una opera di difesa dei diritti delle persone con disabilità visiva e di promozione dell’accessibilità a tutti i livelli, ivi inclusa quella ai prodotti culturali. Il progetto INCinema va in questa direzione e siamo orgogliosi di essere al fianco di questa bellissima iniziativa estiva, dopo il successo della versione indoor registrato nei mesi scorsi, con nuovi titoli di altissima qualità, che vanno ad ampliare l’offerta di prodotti culturali pienamente accessibili alle persone con disabilità”.

Da giovedì 8 a domenica 11 agosto 2024 saranno proiettati all’aperto nella Corte Morpurgo in via Savorgnana a Udine, quattro film diversi da quelli già presentati a Udine nella prima edizione di INCinema, in quattro serate aperte a tutti alle 21.30 ad ingresso gratuito.

giovedi 8 agosto 2024 – h 21.30

UN DIVANO A TUNISI

di Manele Labidi Labbé

con Golshifteh Farahani

2019, 88 minuti, Bim Distribuzione

Dopo anni trascorsi all’estero, Selma decide di lasciare Parigi e tornare a Tunisi per aprire un proprio studio di psicoterapia, ma dovrà scontrarsi con la diffidenza dei locali, un’amministrazione pigra e un poliziotto troppo zelante.

Film vincitore del Premio del pubblico alle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia.

venerdì 9 agosto 2024 – h 21.30

IL CAPO PERFETTO

di Fernando León de Aranoa

con Javier Bardem, Manolo Solo

2021, 116 minuti, Bim Distribuzione

In attesa della visita di una commissione che potrebbe conferire alla sua azienda un premio per l’eccellenza, un imprenditore che produce bilance industriali cerca tempestivamente di risolvere i problemi dei suoi operai.

Film vincitore di 6 premi Goya (miglior film, miglior regia, miglior attore, miglior sceneggiatura originale, miglior montaggio, miglior colonna sonora) e del European Film Award per la miglior commedia europea.

sabato 10 agosto 2024 – h 21.30

THE SPECIALS – FUORI DAL COMUNE

di Olivier Nakache, Eric Toledano

con Vincent Cassel, Reda Kateb

2019, 114 min, Europictures

Bruno e Malik vivono da 20 anni in un mondo a parte. Bruno si occupa di giovani autistici e Malik aiuta i giovani in condizioni difficili a trovare il loro posto nella vita. Quando le anime randagie di Malik aiutano a prendersi cura dei giovani autistici nel sistema di Bruno, si aprono nuovi mondi per tutti loro.

Film candidato a 7 premi Cesar (miglior film, miglior regia, miglior attore per tre dei protagonisti, miglior rivelazione, premio del pubblico), vicitore del premio per il miglior casting al Festival di Sitges.

domenica 11 agosto 2024 – h 21.30

REGINE DEL CAMPO

di Mohamed Hamidi

con Kad Merad, Laure Calamy

2020, 95 minuti, Academy Two

Dopo una rissa, l’intera squadra di calcio di un paesino rurale nel nord della Francia viene sospesa fino alla fine della stagione. Per salvare questo piccolo club dalla retrocessione, l’allenatore decide di formare una squadra composta esclusivamente da donne per finire il campionato. Questa situazione sconvolgerà completamente la vita quotidiana delle famiglie e cambierà i codici consolidati della piccola comunità.