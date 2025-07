72mila spettatori e ricadute economiche per il nostro territorio di quasi 18 milioni di euro. Sono i numeri legati alle 40 repliche dello spettacolo “Alegría – In A New Light” del Cirque du Soleil, andato in scena a Trieste dal 13 giugno al 13 luglio. Li ha illustrati il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, sottolineando come i grandi eventi organizzati abbiano reso il Friuli Venezia Giulia un protagonista internazionale.