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Concerto di fine estate con Rocco Hunt al Palmanova Designer Village

Da venerdì 28 agosto, i cinque giorni di sconti speciali del Final sale
Redazione
Autore: Redazione

Sta per arrivare la serata più attesa dell’estate e gli sconti speciali del Final Sale di Palmanova Designer Village: appuntamento sabato 29 agosto alle 21 con la grande musica italiana del Concerto di Fine Estate e la voce di Rocco Hunt.

Dal giorno prima, venerdì 28 agosto e fino a martedì 1° settembre, ultimi cinque giorni di Final Sale con prezzi ancora più speciali e saldi al 70% sulla collezione primavera/estate nei negozi aderenti.

L’ultimo appuntamento con la musica dell’estate 2026 è sabato alle 21 per cantare e ballare tra amici o in famiglia: a salire sul palco del Village il rapper italiano del momento, per un memorabile concerto gratuito.

Rocco Hunt, infatti, ha scoperto il rap a undici anni, tra le gare di freestyle del quartiere Pastena, a Salerno. Da lì la strada è stata dritta ma non breve: la vittoria a Sanremo Giovani nel 2014 con Nu juorno buono, sei album in dieci anni e una serie di tormentoni estivi che hanno portato il suo napoletano ben oltre i confini regionali. Nel 2025 è tornato per la terza volta all’Ariston con Mille vote ancora e ha pubblicato Ragazzo di giù, l’album in cui torna a raccontare da dove viene, con ospiti come Gigi D’Alessio, Irama, Olly, Baby Gang e Massimo Pericolo. A Palmanova Designer Village arriva con una carriera cominciata da adolescente e la stessa urgenza di allora: raccontare la propria storia, non solo cantarla.

Sabato sera i negozi restano aperti dalle 10 fino alle 23, mentre bar e ristoranti accolgono gli ospiti fino a mezzanotte: tutto il tempo per godersi la musica, fare shopping e concludere la serata in compagnia.

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