‘Capolavoro’ a Palmanova, Il Volo per la quarta volta nella città stellata

Tra artisti e venue che li ospitano accade a volte che si crei un legame profondo, che unisce una particolare offerta artistica alle peculiarità del luogo dove avviene la performance. È proprio quanto successo in questi anni al trio canoro più famoso al mondo, Il Volo, e alla città Patrimonio dell’Umanità Unesco di Palmanova, città scelta dagli artisti per i propri tour nazionali e internazionali del 2017, 2019 e 2022. Il Volo, trio di due tenori e un baritono, formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, sarà quindi nuovamente protagonista nella bellissima Piazza Grande di Palmanova il prossimo 31 luglio 2024 (inizio alle 21.30), per l’unica data in Friuli Venezia Giulia del tour “Tutti per Uno – Capolavoro”. I biglietti per il concerto, incluso nella rassegna “Estate di Stelle”, organizzata da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, saranno in vendita in presale dalle 18.00 di mercoledì 13 marzo e in vendita generale sul circuito Ticketone dalle 18.00 di giovedì 14 marzo. Tutte le info e i punti autorizzati su www.azalea.it.

Dopo l’annuncio di “Ad Astra”, il nuovo progetto discografico, il primo composto interamente da inediti, fuori venerdì 29 marzo, Il Volo annuncia oggi quattro nuovi imperdibili appuntamenti di “Tutti per Uno – Capolavoro”, i concerti estivi prodotti da Friends & Partners nelle più suggestive venue d’Italia. Il trio più famoso al mondo – formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble – ha deciso così di festeggiare con il pubblico italiano i 15 anni di carriera e di lunga amicizia, portando sul palco i nuovi brani del primo disco di inediti e i più grandi successi della tradizione musicale italiana e quelli del proprio repertorio, mostrando le molteplici sfaccettature dell’evoluzione artistica dei suoi singoli componenti. Fra gli eventi già annunciati della rassegna “Estate di Stelle” a Palmanova troviamo il concerto di Elio e le Storie Tese del 12 luglio e il musical “Forza Venite Gente”, incentrato sulla vita di San Francesco, in programma il 2 agosto. Biglietti in vendita, info su www.azalea.it