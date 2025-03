Conto alla rovescia per il Ceghedaccio

Al via tra un mese esatto la 58esima edizione del Ceghedaccio, l’attesissimo one day show che con la sua musica, lo stile e l’atmosfera riporta il suo pubblico nell’atmosfera degli anni ’70, ’80’ e ’90. Anche quest’anno previsto il pienone con gruppi in arrivo oltre che dalla Carinzia e dalla Slovenia, anche da Milano, Olbia e Pompei. In quella che è ormai riconosciuta come una vera e propria ‘febbre del venerdì sera’, saranno riprodotti i dischi in vinile selezionati da una collezione di oltre 20mila titoli. Appuntamento alla Fiera di Udine venerdì 11 aprile dalle 20.