Crazy Bob, nel 2025 il grande ritorno a Forni di Sopra

Nel 2025 la Crazy Bob, la manifestazione più pazza dell’Inverno che attraverso bob e slitte autocostruite celebra l’ingegno, la fantasia e lo spirito del sano divertimento, festeggerà i suoi primi 25 anni di storia. Lo farà con tante novità e sorprese, a partire dalla location: tornerà ad essere Forni di Sopra, tra le nevi delle Dolomiti Friulane, così come successe nel 2014, nel 2016 e nel 2018, in tre memorabili edizioni.

L’accordo tra l’associazione Crazy Bob e il Comune di Forni di Sopra è stato siglato in questi giorni, nella reciproca soddisfazione e con l’ambizione di puntare ad un evento dal grandissimo impatto, confermato tra i “grandi eventi” invernali in Friuli Venezia Giulia sostenuti da PromoTurismoFVG.

Date e dettagli organizzativi saranno ufficializzati nei prossimi mesi ma la certezza è che la comunità fornese potrà riabbracciare squadre, mezzi e tifosi della Crazy Bob. A sancire la rinnovata partnership i rappresentanti dell’associazione – Attilio Quaglia, Gerardo Mazzolini e Marco Angileri – con il sindaco di Forni di Sopra, Iginio Coradazzi, il suo vice Lorenzo Antoniutti e la consigliere comunale Giulia Zannantonio Martin.

“Ringraziamo di cuore l’amministrazione comunale di Tarvisio, in particolare il sindaco Renzo Zanette e l’assessore Mauro Zamolo, comunità che ci ha ospitato e accompagnato nel corso delle due ultime emozionanti edizioni (2022 e 2023)” ha commentato il presidente della Crazy Bob, Attilio Quaglia, congedandosi dalla Val Canale ed annunciando la nuova “casa” della manifestazione che dal 2001 ha saputo rinnovarsi, abbracciando località diverse della montagna del Friuli Venezia Giulia.

“Siamo pronti ora a ritrovare Forni di Sopra, la sua gente e la sua vitalità per la prossima edizione del nostro pazzo evento – ha poi aggiunto – che già ha dato dimostrazione di affetto, partecipazione e intraprendenza nelle due precedenti esperienze, andando nel contempo a “sanare” quella quarta incompiuta del 2020, annullata quando ormai mancavano pochi giorni, a causa dell’emergenza Coronavirus”.

“Da parte nostra – hanno spiegato all’unisono il sindaco di Forni di Sopra Coradazzi, il suo vice Antoniutti e la consigliere Zannantonio Martin – non vediamo l’ora di poter ospitare nuovamente questa grande iniziativa che ormai ha acquisito un apprezzamento e una riconoscibilità nazionale ed internazionale. Come amministrazione comunale siamo pronti a supportare gli organizzatori nella gestione della manifestazione, andando a coinvolgere in questi mesi che ci separeranno dall’appuntamento le varie realtà locali, imprenditoriali e associative, così da poter mostrare quanto Forni di Sopra sia ospitale e vivace nella stagione non solo estiva ma anche invernale”.

A tutti i fedelissimi della Crazy Bob, che negli anni si sono sempre di più affezionati alla gara, proponendo bob e slitte tra le più disparate, ingegnose, futuristiche – da velieri a sottomarini, da carro armati a piramidi, passando per vasche da bagno, gommoni, veri e propri bar ambulanti, piste da ballo, aeroplani solo per citarne alcuni – l’invito a seguire i canali social e il sito internet – www.crazybob.it – per rimanere aggiornati su tutte le prossime novità.