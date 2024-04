‘Delirio a due’: Nuzzo e Di Biase in scena a Codroipo

Una delle coppie comiche più apprezzate dello spettacolo italiano, quella composta da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, sarà ospite del Circuito ERT con un piccolo capolavoro del Teatro dell’Assurdo. Delirio a due è il titolo del testo di Eugène Ionesco in scena giovedì 11 aprile alle 20.45 al Teatro Benois De Cecco di Codroipo. Si tratta della data di recupero dello spettacolo previsto il 18 febbraio che aveva fatto già segnare il tutto esaurito: biglietti e abbonamenti precedentemente acquistati sono validi per la serata.

Delirio a Due è stata scritta da Ionesco nel 1962. La notorietà in Italia arrivò cinque anni più tardi grazie anche a una versione televisiva diretta da Vittorio Cottafavi e interpretata da Renato Rascel e Fulvia Mammi. Nella commedia domina il paradosso, il grottesco e la perenne, futile, incessante lite tra Lui e Lei, marionette imprigionate nella ragnatela di un ménage familiare annoiato e ripetitivo. Ciò che genera il conflitto verbale tra i due è sempre qualcosa di banale che spinge ogni volta più in là la loro incomunicabilità, paradossalmente rappresentata da un dialogo che si fa sempre più serrato, funambolico e bellicoso e che presto raggiunge le vette del nonsense. Mentre il linguaggio perde il suo significato e le azioni la loro logica, all’esterno della casa infuria una misteriosa guerra civile che i due, sordi e ciechi alla realtà, quasi non percepiscono. La potenza comica ed eversiva di Ionesco arriva in questa pièce a risultati geniali e tragicomici. La naturalezza surreale con la quale l’autore costruisce dialoghi e situazioni di questo cinico gioco al massacro diventa a poco a poco un formidabile strumento di analisi e critica di una società ottusa e urlante, troppo spesso incapace di afferrare il senso di ciò che le accade intorno, addirittura compiaciuta della propria grettezza.

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, coppia comica da oltre vent’anni, si distinguono per uno stile surreale e originale. Autori e interpreti, spaziano dal teatro alla televisione al cinema. La loro carriera inizia con la Gialappa’s Band e prosegue in programmi come Zelig e Quelli che il calcio. Sia singolarmente sia in coppia partecipano a molte trasmissioni televisive e film. Nel 2018 debuttano al cinema come registi e interpreti della commedia on the road Vengo anch’io. Nonostante gli impegni televisivi e cinematografici non tralasciano il loro primo amore: il teatro. Informazioni sul sito ertfvg.it