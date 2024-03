“Il diavolo è Dragan Cygan”, il trailer del film girato anche in Friuli

Arriva al cinema “Il diavolo è Dragan Cygan”, opera prima del regista Emiliano Locatelli con Enzo Salvi e Sebastiano Somma. La pellicola, girata anche in Friuli oltre che in Trentino e nel Lazio, parla di Dragan, un ex-rapinatore, e di Daniele, un giovane operaio. I due poco a poco si uniscono in una forte amicizia grazie alla passione per il gioco degli scacchi.

Il film è stato realizzato grazie allo sforzo economico di due case di produzione indipendenti come ‘Roble Factory’ e ‘Method’, con la collaborazione di ‘NuovaEra Film’ e ‘Whitedust Productions’.

Da segnalare l’interpretazione di Enzo Salvi, per la prima volta in un ruolo drammatico in un lungometraggio, e – tra gli altri – di Adolfo Margiotta, volto noto del Pippo Chennedy Show.