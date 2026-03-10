“DIMMI – Le donne raccontano” chiude al Visionario con la proiezione di “Si dice di me”

È giunta alla sua conclusione anche la sesta edizione di “DIMMI – Le donne raccontano”: un percorso di pensiero e formazione rivolto in particolare alle nuove generazioni che, attraverso discipline diverse (filosofia, storia, letteratura, diritto), approfondisce il sapere femminile e la storia delle donne. Nata da un’idea di Puntozero società cooperativa – promossa da Alchemilla, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Bottega Errante, Università degli Studi di Verona, associazione Venezia e Istituto comprensivo Macor di Romans d’Isonzo – anche questa edizione 2026 è stata ricca di attività, incontri pubblici, laboratori nelle scuole, conferenze, talk e approfondimenti, aperti a tutta la cittadinanza. Il prossimo venerdì 13 marzo, la giornata conclusiva, si articolerà in due momenti aperti al pubblico, entrambi a ingresso gratuito fino a esaurimento posti ed entrambi parte del programma promosso per l’8 marzo dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine.

L’INCONTRO ALLA LIBRERIA.COOP FRIULI – Si comincerà alle 16 alla Libreria.Coop Friuli di Udine (via dei Rizzani) con l’incontro: “Abitare il disordine”. Sarà un pomeriggio di confronto condiviso sull’agire creativo che trasforma gli spazi. A partire da esperienze vissute, immagini e racconti, il pubblico sarà invitato a intrecciare sguardi e pratiche per riconoscere le qualità degli spazi che permettono alla partecipazione di accadere, anche attraverso piccoli disordini. A intervenire sarà Francesca Gentile, ricercatrice e drammaturga di comunità, co-founder di Alchemilla, docente di progettazione culturale all’Università Cattolica di Milano e all’Università degli Studi di Pavia. L’incontro sarà concepito come un grande cerchio di parola che coinvolgerà le persone che hanno lavorato al progetto e il pubblico presente, in un momento autentico di restituzione e ascolto reciproco.

“SI DICE DI ME”, PROIEZIONE AL VISIONARIO – La giornata proseguirà alle 19.30 al cinema Visionario con la proiezione del film “Si dice di me” che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Udine. Il documentario racconta l’esperienza trentennale di Marina Rippa che, attraverso laboratori teatrali nei quartieri complessi di Napoli, ha creato uno spazio vitale di condivisione e liberazione per molte donne. Il laboratorio diventa luogo in cui corpo e voce si fondono per rendere visibile l’invisibile, superando limiti culturali e stereotipi. In un momento buio della vita di Marina, sarà proprio l’abbraccio delle “sue” donne a dimostrare la forza di un legame che va oltre il teatro, in un percorso di emancipazione e autodeterminazione che trasforma lo spazio scenico in luogo sacro di ribellione e riscatto. Al termine della proiezione dialogheranno con il pubblico la regista Isabella Mari e Marina Rippa, fondatrice di f.pl. femminile plurale.