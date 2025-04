Dopo 28 anni, Ramazzotti tornerà in concerto allo Stadio Friuli

Tra Parigi, Oslo, Berlino, Miami, Buenos Aires e molte altre… c’è anche Udine. Il capoluogo friulano figura infatti tra le mete internazionali scelte da Eros Ramazzotti per il suo nuovo tour mondiale ‘Una storia importante’ in partenza il 14 febbraio da Parigi.

L’ex ‘ragazzo di periferia’ salirà sul palco del Bluenergy Stadium sabato 6 giugno 2026. La notizia ha già fatto impazzire i fan del cantante romano, da quasi 20 anni in attesa di un suo ritorno in Friuli Venezia Giulia. L’ultimo live che l’artista tenne in regione fu ad agosto 2006 a Grado. Seguì l’esibizione del 27 aprile 2001 al PalaTrieste.

Risalendo a ritroso, invece, troviamo il concerto che Ramazzotti tenne a Udine, ben 27 anni fa, il 2 luglio 1998, proprio allo Stadio Friuli. Ma memorabili furono anche i due concerti che il cantautore tenne il 10 settembre 1996 a Villa Manin di Codroipo e il 15 febbraio 1988 al Palasport Carnera di Udine.

La tappa friulana sarà un’occasione per rivivere alcuni dei successi più amati di Ramazzotti: dal singolo ‘Terra promessa’, che nel 1984 lo portò alla consacrazione tra le nuove proposte del Festival di Sanremo, ad ‘Una storia importante’ che nel 1985 lo portò al trionfo discografico. Risale al 1986, infine, il podio che il cantante conquistò tra i big del Festival della Canzone Italiana con ‘Adesso tu’.

“Il ritorno dei concerti è una spinta preziosa per la nostra economia. Porta turismo, crea lavoro, anima la città”, ha commentato entusiasta il vicesindaco di Udine, Alessandro Venanzi. Soddisfatto per la scelta della tappa friulana anche il presidente Fedriga. “Dopo i già annunciati e attesi appuntamenti con Jovanotti e altri artisti nazionali e internazionali, legati anche al calendario degli eventi musicali di Go!2025 – ha sottolineato il governatore -, la presenza di Eros Ramazzotti arricchisce un programma che si sta dimostrando capace di coinvolgere pubblici diversi e promuovere il Friuli Venezia Giulia come destinazione culturale d’eccellenza”.

L’evento è organizzato da Friends and Partners, FVG Music Live e VignaPR in collaborazione con PromoTurismoFVG, il Comune di Udine e l’Udinese Calcio. I biglietti saranno in vendita dalle ore 10:00 di mercoledì 16 aprile su Ticketone.it.

Qui di seguito le altre tappe del tour 2026:

14.02.26 Paris, Accor Arena

16.02.26 Strasbourg, Zenith

18.02.26 Nice, Palais Nikaia

22-23.02.26 Bruxelles, Forest National

25.02.26 Munchen, Olympiahalle

28.02.26 Hamburg, Barclays Arena

02.03.26 Berlin, Uber Arena

04.03.26 Copenhagen, Royal Arena

06.03.26 Oslo, Unity Arena

08.03.26 Gothenburg, Scandinavium

12.03.26 Oberhausen, Rudolf Weber-Arena

16.03.26 Zurich, Hallenstadion

20.03.26 Frankfurt, Festhalle

22.03.26 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

24.03.26 Geneva, Arena Geneve

27.03.26 Lyon, LDLC Arena

29.03.26 Toulon, Zenith

06.04.26 Kaunas, Žalgirio Arena

08.04.26 Krakow, Tauron Arena Krakow

10.04.26 Prague, 02 Arena

13.04.26 Wien, Wiener Stadthalle D

16.04.26 Bratislava, Tipos Arena

19.04.26 Budapest, MVM Dome

22.04.26 Bucharest, Laminor Arena

24.04.26 Sofia, Arena 8888

26.04.26 Belgrade, Belgrade Arena

28.04.26 Zagreb, Arena Zagreb

02.05.26 Barcelona, Palau S. Jordi

04.05.26 Madrid, Movistar Arena

06.05.26 Lisboa, Meo Arena

06.06.26 Udine, Bluenergy Stadium

09.06.26 Milano, Stadio San Siro

13.06.26 Napoli, Stadio D. A. Maradona

16.06.26 Roma, Stadio Olimpico

20.06.26 Messina, Stadio F. Scoglio

23.06.26 Bari, Stadio San Nicola

27.06.26 Torino, Allianz Stadium

16.10.26 Toronto, Coca-Cola Coliseum

18.10.26 Montreal, Place Bell

22.10.26 Boston, Boch Center Wang Theatre

24.10.26 New York, The Theater At MSG

28.10.26 Chicago, Rosemont Theatre

31.10.26 Miami, Kaseya Center

04.11.26 Houston, Smart Financial Centre

07.11.26 Los Angeles, YouTube Theater

10.11.26 Monterrey, Arena Monterrey

12.11.26 Guadalajara, Arena Guadalajara

14.11.26 Mexico Df, Arena CDMX

18.11.26 San Jose, Estadio Nacional

21.11.26 Bogota, Movistar Arena

24.11.26 Lima, Arena 1

26.11.26 Santiago, Movistar Arena

28.11.26 Buenos Aires, Movistar Arena

30.11.26 Sao Paulo, Vibra São Paulo