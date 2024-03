Eiffel 65 alla 64° edizione del Festival di Majano

Era il 1998 quando nelle radio iniziò a passare il singolo “Blue (Da Ba Dee)” degli Eiffel 65, un brano destinato a cambiare la storia della musica dance mondiale, conquistando le classifiche di mezzo globo e un numero clamoroso di certificazioni oro e platino. In 5 anni il gruppo ha saputo poi vendere oltre 15 milioni di dischi in tutto il mondo, divenendo a tutti gli effetti un fenomeno planetario. Gli Eiffel 65 saranno grandi protagonisti alla 64° edizione del Festival di Majano, star assolute dell’evento Caos 90 Live, in programma sul grande palco dell’Area Concerti il prossimo venerdì 26 luglio (inizio 21.30). Una serata evento dedicata alla migliore musica dance, che vedrà, oltre agli Eiffel, altri importantissimi ospiti che hanno contribuito a elevare quel genere musicale: Marvin & Andrea Prezioso, Carolina Marquez, Dj Kubik e Cire. Un cast d’eccezione per un evento imprescindibile per gli appassionati della migliore dance italiana e internazionale.

I biglietti per l’evento, organizzato da Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono in vendita sui circuiti Ticketone e TicketSms. Info e punti autorizzati su www.proimajano.it e www.azalea.it .

Gli Eiffel 65 nascono nel 1998 negli studi della casa discografica torinese Bliss Corporation con la formazione a tre formata da Maury (all’anagrafe Maurizio Lobina), il front-man e cantante Jeffrey Jey (all’anagrafe Gianfranco Randone) e il disc jockey Gabry Ponte (all’anagrafe Gabriele Ponte). Il singolo d’esordio è “Blue (Da ba dee)”, il resto è storia. “Blue” riesce ad ottenere risultati strabilianti: per numerose settimane il brano è primo nelle classifiche di vendita di quasi tutto il mondo, compresa l’irraggiungibile Inghilterra e gli Stati Uniti. Inizia così per gli Eiffel 65 un lungo periodo di impegni promozionali e concerti in tutto il mondo che li vede esibirsi a fianco dei più grandi nomi della musica mondiale e che li porterà ad essere presenti nelle televisioni, nelle radio e sui giornali più autorevoli. “Move your body” e successivamente “Too much of heaven” confermano il successo ottenuto dal loro brano d’esordio e faranno parte del loro fortunatissimo primo album ”EUROPOP”. In cinque anni gli Eiffel 65 hanno venduto circa 15 milioni di dischi in tutto il mondo. Fra i riconoscimenti più clamorosi troviamo il triplo platino negli Stati Uniti, il disco di diamante in Francia (l’equivalente di due dischi di platino e di un oro in Italia) con l’album “Europop”, e il triplo platino in Germania, Inghilterra, Australia con “Blue”. Gli Eiffel 65 vantano nella loro ancora breve ma intensa carriera, altri importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il World Music Award ricevuto a Montecarlo nel 2000 come artisti italiani che più hanno venduto nel mondo e la nomination ai Grammy Awards americani nella categoria “miglior artista dance”.

Marvin “Alessandro Moschini” e Andrea Prezioso, entrambi romani, salgono alla ribalta nel 1999 con il singolo “Tell me Why”, che in pochi giorni scala le classifiche della musica dance e pop posizionandosi al n. 4 Italia e n.2 Austria ed entrando nella Top Ten in Germania. Il 2000 vede l’uscita del secondo singolo “Let Me Stay”, che bissa il successo del precedente. Autentici protagonisti della scena dance a cavallo fra i ’90 e i ’2000, nel 2003 omaggiano il Maestro Franco Battiato con il remix di “Voglio vederti danzare” che diventa una super hit di quell’estate in particolare in Italia e in Spagna.

Fra gli eventi già annunciati al prossimo Festival di Majano troviamo i concerti del rapper Massimo Pericolo (20 luglio), della rock band australiana Wolfmother (4 agosto) e quello delle star mondiali del celtic punk Flogging Molly (7 agosto). Ad anticipare festival il grande evento Sunset in the Castle – Degustando il FVG di domenica 2 giugno. Star della 4° edizione al Castello di Susans sarà il fenomeno del sassofono mondiale Jimmy Sax, ad arricchire la serata anche il dj set di Tommy Vee.

Il 64° Festival di Majano è organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Majano, Associazione regionale tra le Pro Loco, Comunità Collinare del Friuli, Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.