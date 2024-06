Emma in concerto ad Azzano Decimo

Emma, cantautrice fra le più amate da pubblico per il suo talento, personalità e anche per il suo impegno sociale, sarà la star della Fiera della Musica di Azzano Decimo, nel concerto in programma giovedì 27 giugno nella centralissima Piazza Libertà. Il live, unico in esclusiva per il Friuli Venezia Giulia, è parte del nuovo tour estivo dell’artista, che la vedrà protagonista nei più importanti festival italiani per presentare le canzoni dell’ultimo album “Souvenir” e tutti i suoi successi, tra cui l’ultimo applauditissimo singolo sanremese “Apnea”. I biglietti per il concerto sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto, giovedì dalle 18.30. Porte aperte al pubblico alle 19.30 e inizio live alle 21.30. Tutte le info su www.azalea.it . Dopo il live di Emma, venerdì 28 giugno, sarà la vota di altre due artiste della nuova scena musicale salire sul palco di Piazza Libertà, stiamo parlando di Anna e di Ele A. Anche per questo concerto i biglietti sono in vendita.

Artista versatile ed eclettica, Emma, all’anagrafe Emmanuela Marrone, è una delle voci più amate del panorama musicale italiano. Nel corso di 14 anni di carriera, Emma ha pubblicato 7 album di inediti, duettato e collaborato con i più importanti artisti italiani (tra gli altri da Pino Daniele a Franco Battiato, da Francesco De Gregori a Gianna Nannini), vinto nel 2012 il Festival di Sanremo con il brano “Non è l’inferno” e ricevuto moltissimi riconoscimenti per le vendite dei suoi album, singoli e live, premiati come dischi d’oro, di platino e multiplatino. Tra il 2020 e il 2021 si approccia anche al mondo della recitazione facendo il suo esordio al cinema nel film di Gabriele Muccino, “Gli anni più belli”, e in tv con la serie Sky “A casa tutti bene”. Nel 2022, a distanza di 10 anni, ritorna al Festival di Sanremo con il brano “Ogni volta è così”. Nello stesso anno è stata scelta da Stefano Chiantini come protagonista del suo nuovo progetto cinematografico “Il Ritorno” (nelle sale a dicembre 2022) e a novembre esce su prime video “Sbagliata Ascendente Leone”, primo documentario di Emma. Ad aprile 2023, Emma torna con “Mezzo Mondo”, brano che ha segnato la strada del suo nuovo ritorno musicale. Collabora con Tony Effe su brano “Taxi sulla luna” e Lazza in “Amore Cane”. Entrambi i brani si trovano all’interno dell’album “Souvenir”. Uscito ad ottobre 2023 il disco è entrato direttamente al primo posto della classifica degli album più venduti Fimi/Gfk. Emma ha presentato l’album live con “Souvenir in da club”, scegliendo di incontrare il suo pubblico in una dimensione più intima e rock’and’roll. Nel 2024 torna al Festival di Sanremo con “Apnea”, riscontrando grande successo di pubblico. A maggio pubblica il nuovo singolo “Femme Fatale” e a giugno parte in tour nei principali Festival italiani. Instancabile dal punto di vista artistico e umano, Emma è da sempre impegnata nel sociale come testimonial di importanti battaglie e non si è mai tirata indietro nel sostenere cause importanti sia come portavoce di varie associazioni sia attraverso la sua musica.