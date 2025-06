Fan già da ieri al Teghil per il concerto di Ultimo

Già nel pomeriggio di ieri i primi gruppi di fan di Ultimo si sono accampati all’esterno dello stadio Teghil di Lignano per la prima data del quarto tour consecutivo negli stadi del cantante romano. Questa sera è previsto il terzo sold out in questo mese nell’impianto sportivo della località balneare dopo quelli di Cremonini e Mengoni. Ad assistere alla prima tappa dell’ “Ultimo Stadi 2025- La favola continua…” saranno oltre 28mila fan giunti da tutta Italia e dall’estero. L’ondata di caldo che sta imperversando su tutta la penisola non li ha fermati: dopo una nottata passata nelle tende da campeggio posizionate nel parcheggio antistante lo stadio, i fan di Ultimo si sono svegliati al suono delle sue canzoni: c’è infatti anche chi, munito di pianola, ha proposto un ripasso delle sue maggiori hit, dirigendo un coro destinato ad ampliarsi nel corso delle ore. L’inizio del concerto è fissato alle 21 di stasera.